Edy Rahmayadi Ajak Masyarakat Labusel Manfaatkan Potensi untuk Membangun Sumut

Laporan Wartawan Tribun Medan/Satia

TRIBUN MEDAN.COM, MEDAN - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengajak pemerintah dan masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel) bersama-sama memanfaatkan potensi yang ada untuk membangun Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Sehingga Sumut menjadi provinsi yang sejahtera dan bermartabat.

Dikatakan Edy, pengalaman dirinya bertugas selama 32 tahun di Tentara Nasional Indonesia (TNI), di hampir semua provinsi yang ada di Indonesia, bahwa Sumut ini punya potensi yang luar biasa.

"Geo dan Demografi Provinsi Sumatera Utara is the best," ujar Gubsu, ketika mengadakan kunjungan kerja dan silaturrahmi di Rumah Dinas Bupati Labuhan Batu Selatan.

Namun, lanjut Edy Rahmayadi, semuanya itu akan sia-sia jika tidak dikelola dengan baik oleh seluruh masyarakat di daerah ini. Karenanya, dirinya mengajak kepada seluruh kabupaten/kota dan masyarakat Sumut untuk bersama-sama bisa memanfaatkan geo dan demografi Sumut demi kesejahteraan masyarakat.

Dikatakan Edy Rahmayadi, seorang pemimpin tidak ada gunanya jika tidak mempunyai keinginan untuk mensejahterakan anggotanya. "Dan juga jika tidak didukung oleh anggotanya. Oleh karenanya mari kita serius. Bukan hanya sekedar seremoni," sebut Edy, Kamis (10/1/2018).

Kepada Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan, Edy mengharapkan agar mendampingi kepala desa dalam mengelola dana desa, sehingga manfaatnya dapat benar-benar dirasakan masyarakat. "Kepala Desa, Banbinsa dan Babinkamtibnas harus sama-sama bekerja membangun desa. Sehingga pembangunan desa dapat berjalan dan manfaatnya dirasakan masyarakat," ucapnya.

Sebelumnya, Bupati Labusel Wildan Aswan Tanjung dalam sambutannya mengatakan, kunjungan Gubsu Edy Rahmayadi merupakan yang ditunggu-tunggu masyarakat Labusel. "Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi pemerintah dan masyarakat kabupaten Labusel atas kunjungan Bapak Gubernur Sumut untuk yang pertama kalinya. Ini yang dirindukan masyarakat Labuhan Batu Selatan. Semoga kehadiran Pak Gubernur beserta rombongan membawa berkah bagi pembangunan di masyarakat Labuhan Selatan dan untuk kemajuan Provinsi Sumatera Utara," ujar Wildan.

Wildan juga berharap dengan kunjungan ini, Kabupaten Labusel menjadi prioritas pembangunan di Provinsi Sumut. "Mudah-mudahan kerjasama yang telah berjalan baik akan lebih ditingkatkan di masa mendatang," ujarnya.

Mantan Pangkostrad yang hadir bersama Ketua TP PKK Provsu Nawal Lubis Edy Rahmayadi disambut oleh bupati/wakil bupati dan pemuka adat dengan memakaikan ulos yang diartikan sebagai ucapan selamat datang dan mendoakan Gubsu agar sehat selalu dalam menjalankan tugasnya.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Anggota Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu, Anggota DPRD Provsu Muchrid Nasution, anggota DPRD Kota Medan Ikhwan Ritonga, dan Forkopimda Labusel. Juga hadir sejumlah OPD Pemprovsu dan Pemkab Labusel, serta sejumah elemen masyarakat Labusel.

