Hotman Paris Ungkap Kisah Cintanya yang Tidak Sampai Kepada Model Cantik Ini

TRIBUN-MEDAN.com-Hotman Paris mengunggah momen kedekatanya dengan seorang model cantik Kimmy Jayanti melalui Instagram@hotmanparisofficial pada Kamis (10/1/2019).

Dalam unggahan video pendek itu, Hotman Paris dan Kimmy Jayanti tampak sedang berada di ruang rias atau ruang persiapan di belakang panggung.

Tampak Kimmy Jayanti tengah dicatok rambutnya oleh penata rambut.

Kimmy Jayanti tampil dengan rambut cepak pirang dan mengenakan atasan blazer serba hitam.

Hotman Paris menemani Kimmy Jayanti di sebelahnya sambil memegang pundak sang model.

"Hai, saya lagi temani my dear friend. Kita lagi mau syuting nih," sapa Hotman Paris ke arah kamera.

Kimmy Jayanti kemudian juga melambaikan tangannya ke arah kamera.

Hotman Paris mengungkapkan rasa menyesalnya lantaran Kimmy Jayanti semakin cantik.

"Tetapi saya agak sedikit nyesal, ternyata she is so beautiful," kata Hotman Paris seraya menggenggam tangan Kimmy Jayanti.

Kimmy Jayanti menggoda sang pengacara yang ia anggap selalu gugup saat bertemu dengannya.