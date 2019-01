Kompetisi Futsal Cup 2019 Alfamidi Medan, 10 Tim Lolos Babak Penyisihan

Laporan Wartawan Tribun Medan, Chandra Simarmata

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Babak penyisihan Alfamidi Futsal Competition Cup 2019 yang merebutkan Piala Bergilir Kepala Cabang Alfamidi Medan telah berakhir, Sabtu sore (12/1/2019).

Dari total 20 tim yang berasal dari seluruh cabang Alfamidi se Sumatera Utara, Aceh dan Pekanbaru, 10 tim akhirnya berhasil melaju ke babak selanjutnya dan akan bertarung untuk memperebutkan juara.

"Ada 10 tim dari 20 tim. Sistemnya, sistem gugur. Untuk besok, Minggu (13/1/2019) babak perdelapan final hingga final," ujar Ketua panitia turnamen Choirul Bahri Harahap usai pertandingan, Sabtu sore (12/1/2019).

Choirul mengatakan, untuk babak perdelapan final hari Minggu, dijadwalkan pertandingan akan dimulai pada pukul 10 pagi. Di babak Perdelapan final, kata Choirul akan bertemu Barbeque FC vs The Adventure FC, setelah itu ada Ayam Jago FC vs DC 1 FC, Ndas Tawon FC vs DC 2 FC, dan Greenzone FC vs Angker FC.

Karena jumlah tim 10, sambung Choirul, maka berdasarkan hasil pengundian dua tim lainnya, Scorpion FC menunggu hasil pertandingan Ayam Jago FC vs DC 1 FC, dan Berkah FC menunggu pemenang antara Greenzone FC vs Angker FC.

"Karena jumlah tim ganjil jadi gak bisa dibuat langsung perdelapan final," terangnya.

"Total uang pembinaannya Rp 3.750.000 untuk tim juara 1-3. Juga kita ada top score dan pemain terbaik," tambahnya.

Lebih lanjut, Choirul mengatakan, dirinya meminta, bagi tim yang besok menjalani partai perdelapan final hingga final agar menjaga kesehatan.

Selain itu dia juga mengingatkan agar tim tetap bertanding dengan menjunjung tinggi Sportifitas.

"Tanpa Sportifitas permainan tidak akan indah ditonton. Pertandingan untuk hari ini masih dalam batas wajar dan masih tetap sportif. Harapannya tetap menciptakan jiwa-jiwa muda yang sehat baik badannya maupun jiwanya juga," jelasnya.

Sementara itu, diwawancarai terpisah, Agung Dermawan selaku juru bicara tim Berkah FC yang merupakan salah satu tim yang lolos mengatakan bahwa tim nya optimistis bisa melaju hingga babak final.

Tim Berkah FC yang diisi para karyawan kantor Alfamidi Medan ini juga yakin mampu menyingkirkan lawan-lawannya hingga meraih trofi piala bergilir kepala cabang Alfamidi Medan.

"Yang penting kita mau sampai final dengan usaha semaksimal mungkin. Dan pastinya kita berdoa. Sebelum pertandingan kita latihan-latihan fisik, kerjasama, yang penting intinya saling percaya saja sama kawan. Kita sudah sering bermain, seminggu sekali kita main futsal latihan bareng, jadi sudah terbiasa satu sama lain," katanya.

(cr11/Tribun-medan.com)