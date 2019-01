LIGA INGGRIS: Live Streaming Tottenham Hotspur Vs Manchester United, Pukul 23.30 WIB

TRIBUN-MEDAN.com-Liga Inggris pekan ke-19 akan menyuguhkan laga bigmatch antara Tottenham Hotspur yang akan berhadapan dengan Manchester United.



Tottenham Hotspur akan menjamu Manchester United di Stadion Wembley, Inggris, Minggu (13/1/2019) pukul 13.30 WIB.



Pada pertemuan pertama di Premier League musim ini, United yang saat itu masih dibesut Mourinho dipermalukan Tottenham 0-3 di Old Trafford.



Namun kini MU telah bertranformasi menjadi tim yang tidak terkalahkan dalam 4 laga terakhir semenjak ditangani caretaker, Ole Solkjaer.



Sama dengan MU, Tottenham Hotspur akan menjamu MU dengan pemain terbaiknnya.



Seperti Heung Min Son yang dalam beberapa laga terakhir selalu menjadi ancaman lawannya dan berhasil ciptakan gol di 4 laga terakhir Tottenham Hotspur.



Tim Asuhan Pochettino tentunnya tidak ingin dipermalukan di depan pendukung sendiri, The Liliwhites miliki target raih poin penuh untuk bisa menjaga asa juara Liga Inggris tahun ini.



Pertandingan Tottenham Hotspur Vs Manchester United akann disiarkan langsung RCTI dan live streaming Metube.id.



Berikut link live streaming Tottenham Hotspur Vs Manchester United:



Susunan prakiraan pemain:



Tottenham (4-3-1-2): Lloris; Davies, Alderweireld, Sanchez, Trippier; Eriksen, Winks, Sissoko; Alli; Kane, Son Heung-Min.



Pelatih: Mauricio Pochettino.



United (4-3-3): De Gea; Shaw, Lindelof, Jones, Young; Pogba, Matic, Herrera; Martial, Rashford, Lingard.



Pelatih: Ole Gunnar Solskjaer.



5 Pertemuan Terakhir Kedua Tim:



28-08-2018 United 0-3 Tottenham (EPL)

21-04-2018 United 2-1 Tottenham (FA Cup)

01-02-2018 Tottenham 2-0 United (EPL)

28-10-2017 United 1-0 Tottenham (EPL)

14-05-2017 Tottenham 2-1 United (EPL).



5 Pertandingan Terakhir Tottenham:



26-12-2018 Tottenham 5-0 Bournemouth (EPL)

29-12-2018 Tottenham 1-3 Wolverhampton (EPL)

02-01-2019 Cardiff 0-3 Tottenham (EPL)

05-01-2019 Tranmere 0-7 Tottenham (FA Cup)

09-01-2019 Tottenham 1-0 Chelsea (Piala Liga).



5 Pertandingan Terakhir Manchester United:



23-12-2018 Cardiff 1-5 United (EPL)

26-12-2018 United 3-1 Huddersfield (EPL)

30-12-2018 United 4-1 Bournemouth (EPL)

03-01-2019 Newcastle 0-2 United (EPL)

05-01-2019 United 2-0 Reading (FA Cup).



*Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah.



