TRIBUN-MEDAN.COM - Foto Mesra Rossa & Afgan Syahreza, Kabar Terbaru Liburan di Jepang Bikin Penasaran Netizen, Menikah?

Diisukan sudah menikah, pasangan penyanyi Rossa dan Afgan Syahreza kompak mengunggah foto kebersamaan mereka di masing-masing akun instagramnya, Sabtu (12/1/2019).

Foto yang diunggah Rossa sama persis dengan foto yang diunggah Afgan Syahreza.

Dalam foto tertanggal Sabtu (12/1/2019) itu, Rossa terlihat mesra bersandar di bahu Afgan Syahreza.

Foto itu saat keduanya berada di Tokyo, Jepang.

Rossa memberi keterangan singkat pada foto unggahannya.

"When we're in Tokyo," tulis Rossa.