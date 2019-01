DJ Butterfly Unggah Foto dengan Menunjukkan Perutnya yang Membesar, Panen Ucapan Selamat

TRIBUN-MEDAN.com - DJ Butterfly mengunggah foto di akun Instagram pada Minggu (13/1/2019).

Bukan foto biasa, foto DJ Butterfly ini dibanjiri ucapan selamat dari netizen.

Tampak DJ Butterfly mengunggah foto dengan perutnya yang terlihat membesar.

DJ Butterfly mengenakan dress bergaris horizontal bewarna putih-hitam.

Rambutnya ditata dengan gaya messy hair bun ke atas.

DJ Butterfly berpose sambil memgangi perutnya yang tampak membesar.

Hal ini membuat netter menduga DJ Butterfly hamil.

Akan tetapi, DJ Butterfly tidak memberi keterangan apa-apa.

DJ Butterfly hanya menuliskan "(Love) you my everything".

(Love) you are my everything #thanksmyfamily #thanksfansdut

Netter pun berkomentar:

"Gemeshhh liat perutnya (emoji) semoga sehat debay-nya kak (emoji)," tulis akun @devhieyana17 .

"Congrats Dut! First child (emoji)," tulis akun @oilers_country_ .

"Selamat dut (emoji) Semoga baby sehat (emoji) seneng liatnya (emoji)," tulis akun @dewiyantii95 .

Berdasarkan pantauan TribunStyle.com, dari sekitar 3.800-an komentar yang masuk, DJ Butterfly terlihat memberi balasan untuk salah satu netter yang berkomentar dan mendoakan kesehatan bayinya.

DJ Butterly mengucapkan terimakasih ketika membalas komentar tersebut.