DJ Katty Butterfly Pamer Perut Besar, Mbah Mijan Tetap Yakin Sang DJ Seorang Pria!

TRIBUN-MEDAN.com-Beredar kabar DJ Katty Butterfly hamil, Mbah Mijan memberikan komentarnya.

Kabar DJ Katty Butterfly hamil ini rupanya tak membuat Mbah Mijanmengubah perkataannya dulu.

Mbah Mijan tak percaya DJ Katty Butterfly hamil karena ia yakin bahwa sang DJ adalah seorang pria.

DJ Katty Butterfly baru saja memamerkan perut buncitnya yang menandakan kehamilan anak pertamanya.

Namun sang DJ tak menyatakan secara langsung bahwa dirinya hamil.

Ia hanya menuliskan sebuah caption, "you are my everything," tulis DJ Katty Butterfly seperti dikutip Grid.ID dari akun Instagram @dj_kattybutterfly36 (14/1/2019).

Dalam fotonya, DJ Katty menunjukkan ekspresi bahagia sambil memegang perut buncitnya.

Ia terlihat cantik dalam balutan dres garis-garis.

DJ Katty Butterfly (Instagram.com)

Melihat foto tersebut, banyak netizen yang mengungkapkan rasa bahagianya atas kehamilan DJ Katty.

"Selamat atas kehamilannya my @dj_kattybutterfly36 Sang lalapanisme..... Love u," kata @rere35231.