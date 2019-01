Menilik Foto-foto Perubahan Arya Permana, Sekarang Sudah Kurus

Kini dengan menjalani pola hidup sehat dan operasi penyempitan lambung, Arya berhasil menurunkan berat badan hingga mencapai 90 kilogram.

TRIBUN-MEDAN.com - Arya Permana (12), bocah asal Karawang, Jawa Barat yang menderita obesitas tinggi kini berhasil menunjukkan perubahan berat badan yang mengejutkan.

Arya dulunya sempat viral lantaran menderita obesitas tingkat tinggi, hingga memiliki berat badan mencapai 192 kilogram.

Kini dengan menjalani pola hidup sehat dan operasi penyempitan lambung, Arya berhasil menurunkan berat badan hingga mencapai 90 kilogram.

Perubahan itu tentunya sangat membanggakan sebab menurunkan berat badan secara ekstrim memang tak mudah untuk dilakukan.

Jika dua tahun lalu, Arya mencuri perhatian banyak orang karena kondisi berat badannya, kini kondisi tubuh Arya sudah jauh sangat berbeda.

Dikutip TribunWow.com dari Trans7 Official acara Selebrita Siang On The Weekend, tampak Arya menjalani aktivitas sebagaimana anak seusianya seusai pulang sekolah, Senin (14/1/2019).

Arya mengaku, satu di antara olahraga kegemarannya adalah bermain sepak bola bersama dengan teman-temannya.

"Suka bola dari dulu, dari udah kelas 1 SD udah suka bola," kata Arya.

Penggemar pemain Roberto itu, kini tampak lincah dalam menggiring bola tanpa terlihat kesusahan untuk menggerakan badannya.

Walaupun berat badannya sudah berhsil turun drastis, namun sisa kulit yang bergelayut di tubuh Arya belum sepenuhnya hilang.