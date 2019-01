Istri Aris Idol Bongkar Kejadian Sebelum Suaminya Ditangkap, Ada Wanita Berinisial A, Kok Tega

Wanita berinisial A merupakan orang yang sering memberikan pekerjaan kepada suaminya, bahkan wanita berinisial A itu sudah dekat dengan keluarga Aris.

TRIBUN-MEDAN.com - Aris Idol ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara terkait kasus penyalahgunaan narkoba pada Rabu (16/1/2019).

Aris ditangkap dengan empat orang lain temannya, YSP, AS, AY, dan AN di sebuah apartemen di Jalan HR. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan.

Namun, diketahui sebelum Aris ditangkap, sang istri Rosilia Octo Fanysempat memberikan nasihat kepada Aris untuk tidak pergi berkerja.

"Sebelum pergi juga istrinya sudah sempat melarang dengan pertimbangan sudah terlalu malam. Karena kan Aris merasa kenal dengan si A ini dari lama," ujar Zecky Alatas selaku kuasa hukum Aris Idol , saat Grid.ID temui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).

"Iya, katanya sayang ini kalau nggak diambil job-nya," timpal Rosi.

Menurutnya, wanita berinisial A merupakan orang yang sering memberikan pekerjaan kepada suaminya, bahkan wanita berinisial A itu sudah dekat dengan keluarga Aris.

"Yang aku kenal dari pertama itu kan A ini dan Aris teman dekat. Papanya Aris itu sahabatan dekat sekali dengan keluarga A. Kedekatannya sangat dekat. Aku kenal dia juga baik. Engga ada pemikiran negatif. Aku juga nggak tau kenapa dia tega," ungkap Rosi.

Aris Idol (tengah) di Mapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (16/1/2019). (TribunJakarta.com/Gerald Leonardo Agustino Silitonga)

Namun begitu Rosi yakin, ia tahu betul sosok Aris, ia menilai suaminya terjerat kasus penyalahgunaan narkoba karena dijebak.

"Dia bilang, ‘kamu tau aku kan? Aku nggak kayak gini’. Ya aku bilang, ‘aku tau kamu siapa. Aku yakin kamu nggak begitu’. ucapnya.