Pengin Dipercaya Atasan di Kantor, Berikut 6 Cara Ampuh

TRIBUN-MEDAN.com-Dalam pekerjaan, membangun kepercayaan antara Anda sebagai pegawai dan atasan merupakan hal yang penting.

Sebab, ini akan membentuk diri Anda sebagai pegawai yang baik dan akhirnya berdampak baik pula bagi karier Anda.

Dikutip dari Reader's Digest, Jumat (18/1/2019), ada 6 cara yang dapat Anda lakukan agar atasan menaruh kepercayaan pada Anda. Berikut penjelasannya.

1. Bahas pekerjaan bersama

A Roger Merrill, konsultan dan penulis buku Talent Unleashed: 3 Leadership Conversations to Ignite the Unlimited Potential in People meyatakan, Anda bisa saja memiliki tujuan karier yang bagus, namun tak ada artinya bila Anda dan atasan memiliki definisi yang berbeda terkait kesuksesan.

Oleh karena itu, Merrill menyarankan Anda untuk membahas pekerjaan bersama atasan. Mintalah penjelasan mengenai ekspektasi atasan terhadap Anda dan apa pekerjaan terpenting Anda.

"Anda bisa saja kerja keras dan atasan masih berpikir Anda tak bekerja, bukan karena Anda tak bisa dipercaya, namun Anda dan atasan memiliki definisi yang berbeda," sebut Merrill.

2. Ciptakan tujuan yang jelas

Diskusikan tujuan dengan atasan Anda, yang berorientasi tindakan ketimbang berorientasi hasil.

Menurut Paul Zak, penulis buku Trust Factor: The Science of Creating High Performance Companies, dengan cara ini Anda bisa membuktikan bahwa Anda memiliki langkah yang jelas untuk membantuperusahaan.