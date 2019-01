VIDEO: Peluncuran Grand New Xenia, Daihatsu Adopsi Konsep Modern, Touch dan Sporty

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Setelah sukses memperkenalkan Grand New Xenia di Jakarta, kali ini Daihatsu resmi menghadirkan Grand New Xenia di Kota Medan.

Marketing Planning and Sales Operation Support (MPSOS) Dept Head PT Astra International-DSO, Tri Mulyono, mengatakan, Grand New Xenia hadir dengan konsep modern, touch dan sporty yang ketiga konsep tersebut diadaptasi pada bagian interior dan eksterior.

“Grand New Xenia hadir dengan konsep modern, touch dan sporty dan hal tersebut jika dilihat dari eksterior bagian depan terdapat pada LED Headlamp, New Outer Mirror with LED turn lamp dan Alloy Wheel in di semua varian,” ujarnya saat temu pers, Jumat (18/1/2019).

Ia menjelaskan, pada eksterior bagian belakang, Grand New Xenia hadir dengan Shark fin antenna, double layer rear combi lamp, dan sporty rear spoiler.

“Sementara untuk mesin, Grand New Xenia menggunakan mesin 1.5L 2NR be DOHC dual VVTI-Euro IV dan 1.3L 1NR ve DOHC dual VVTI-Euro IV,” jelasnya.

Video peluncuran Grand New Xenia;

Ayo subscribe channel YouTube Tribun MedanTV

Mesin Avanza Xenia Baru vs Xpander vs Ertiga, Siapa Paling Bertenaga?

Daftar Harga Avanza dan Xenia 2019 yang Baru Diluncurkan, Ada Perubahan pada Eksterior dan Interior

AVANZA XENIA 2019, Terjawab Sudah Begini Penampakan Avanza Baru yang Bikin Penasaran

Ia menerangkan, di sisi interior, pada Grand New Xenia terdapat beberapa perubahan dari yang sebelumnya seperti mengubah warna menjadi 2 tone colour, double fin untuk audio, dan pengaturan AC sudah digital.

“Grand New Xenia juga dilengkapi dengan enam speaker audio, yang dahulu hanya empat speaker audio. Hadir dengan Power Outlet dan New Seat Fabric,” terangnya.

Ia menuturkan, hadirnya Anti lock brake sistem pada Grand New Xenia juga yang membuat mobil tersebut dapat melakukan pengereman yang baik.

“Banyak lagi fitur-fitur terkini yang dihadirkan Daihatsu pada Grand New Xenia tersebut dan saat ini juga ada tiga tambahan warna baru yang sebelumnya hanya lima warna, sehingga saat ini ada delapan warna,” tutupnya.

(pra/tribun-medan.com)