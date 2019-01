Marchella Cerita Masa Kecil Hingga Kini Sukses Jadi CEO Generasi 90-an

Laporan Wartawan Tribun Medan / M Andimaz Kahfi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Industri kreatif (Creativepreneur) selalu menjadi gairah untuk menciptakan sesuatu yang baru.

Creativepreneur diciptakan oleh Putri Tanjung saat dirinya mencapai usia 17 tahun, dengan tujuan untuk memproduksi menghibur Namun inspirasi kelas dunia acara untuk indonesias generasi muda.

Creativepreneur 2019 diadakan di 3 tempat dan Kota Medan mendapat kehormatan, sebagai tempat pertama dilaksanakannya acara tersebut.

Selanjutnya acara akan di adakan di Kota Malang (26/1/2019) dan Makassar (2/2/2019) mendatang.

Creativepreneur Kota Medan menampilkan sederet orang-orang yang memiliki pengaruh di Indonesia. Di antaranya Chairul Tanjung Founder & Chairman of CT Corp, Putri Tanjung Founder & CEO of Creativepreneur Event Creator.

Kemudian, Dian Sastrowardoyo Co-Founder of MAM Jakarta & FrameATrip, Marchella FP Writer & Founder of Generation, Belva Devara CEO of RuangGuru dan Dion Wiyoko Enterpreneur.

Marchella FP Writer & Founder of Generation mengatakan bahwa perjalanan hidup yang telah dilaluinya berawal dari ketakutan besar yang di hadapinya. Hidup dari kecil dengan ketakutan, sampai nggak punya mimpi besar seperti menjadi presiden dan lainnya.

"Mimpiku cuma pengin punya toko permen dan toko mainan, tapi itu tidak jadi. Ah jadi petani aja deh kalau udah gede," katanya.

Marchella bahwa pernah mengaku bahwa mimpi paling ideal itu jadi Ibu Rumah Tangga (IRT).