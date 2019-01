SilkAir Berikan Apresiasi Kepada Para Travel Agent hingga Best Travel Agent Umroh

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN-Sebagai bentuk rasa terima kasih kepada para mitra bisnis dan juga travel agent, SilkAir menggelar malam pemberian penghargaan.

Diadakan di Hotel JW Marriott Medan, beragam kategori dihadirkan mulai dari Best Travel Agent Performance, Best Travel Fair Performance, Best Corporate Agent dan Best Travel Agent Umroh.

General Manager SilkAir Indonesia, Ganesh Perumal, mengatakan, SilkAir memberikan award kepada travel agent yang terpilih atas dedikasinya menggunakan jasa penerbangan SilkAir selama tahun 2018.

“Pemberian penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi pihaknya kepada travel agent yang telah menggunakan jasa penerbangan SilkAir selama ini,” ujarnya, Sabtu (19/1/2019).

Ia menjelaskan, SilkAir juga telah dinobatkan sebagai maskapai penerbangan regional terkemuka dari Indonesia Travel and Tourism Award (ITTA) tahun 2018.

“Ini merupakan tahun keempat bagi SilkAir dalam meraih penghargaan ini secara berturut-turut.

ITTA merupakan acara penghargaan paling bergengsi bagi maskapai lokal maupun internasional di industri pariwisata Indonesia,” jelasnya.

Ia menerangkan, sebagai acara penghargaan tahunan yang telah diselenggarakan untuk ke sembilan kalinya sejak pertama pada tahun 2010, ITTA bertujuan mencapai pertumbuhan dan perkembangan di sektor pariwisata Indonesia dalam hal standar pelayanan, kepuasan pelanggan, perluasan jaringan serta kontribusi terhadap pariwisata lokal.

“Para pemenang ITTA dipilih melalui pengambilan suara publik dan pemilihan oleh mitra penjurian dari ITTA, yakni Sekolah Bisnis Binus, dan ITTA Board of Advisor yang terdiri dari beberapa tokoh terkemuka di industri pariwisata Indonesia,” terangnya.

Ia menuturkan, bersaing dengan beberapa maskapai penerbangan regional, SilkAir mendapatkan nilai tertinggi dalam kategori layanan penerbangan, baik di darat maupun dalam penerbangan, serta ketepatan jadwal penerbangan.

“SilkAir sangat berterima kasih atas penghargaan yang diberikan selama empat tahun berturut-turut sebagai upaya berkelanjutan kami untuk terus memberikan nilai lebih dan kualitas terbaik untuk para pelanggan setia maupun yang baru bergabung,” tuturnya.

