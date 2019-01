8 Tahun Tak Pernah Unggah Foto Istri, Daniel Mananta Akhirnya Unjuk Kemesraan

TRIBUN-MEDAN.com-Di pesta pernikahan Edric Tjandra dan Venny Candra Jumat (!8/1/2019) lalu, Daniel Mananta jadi perhatian publik.

Daniel Mananta tertangkap basah bermesraan dengan istri bulenya di pernikahan Edric.

Tak ayal, kemesraan Daniel Mananta membuat banyak orang merasa baper.

Daniel mengajak sang istri Viola Maria Mananta datang ke pernikahan Edric.

Tak hanya mengajak bergabung dengan teman-temannya, Daniel juga berhasil membuat banyak orang cemburu karena kemesraannya dengan Viola.

Instagram/lunamaya Daniel Mananta dan istrinya berdansa

Luna Maya, yang menangkap momen mesra tersebut terlihat iri dan juga memuji kemesraan sahabatnya tersebut.

"Aaaaahh, so sweet. Aduuh ooo nooo... Oh My God," ujar Luna Maya tampak iri.

Seperti yang kita tahu, Daniel terbilang tak pernah mengunggah potret sang istri.

Bahkan, tak banyak yang tahu bahwa Daniel telah menikah dan memiliki anak dari pernikahannya.

Tetapi, setelah momen tertangkapnya kemesraannya dan sang istri, Daniel akhirnya mempublikasikan wajah sang istri di akun media sosialnya.