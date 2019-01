Atta Halilintar Raih 9 Juta Subscriber Pertama di Asia Tenggara, Ria Ricis Ikut Beri Selamat

Atta Halilintar menjadi YouTuber nomor satu di Indonesia dan Asia Tenggara dengan total jumlah subscriber terbanyak.

TRIBUN-MEDAN.com - YouTuber Atta Halilintar akhirnya mencapai angka 9 juta subscriber pada Minggu (20/1/2019) dini hari.

Dengan demikian, Atta Halilintar menjadi YouTuber nomor satu di Indonesia dan Asia Tenggara dengan total jumlah subscriber terbanyak.

Kabar gembira tersebut diunggah Atta Halilintar dalam unggahan Instastory-nya menuju pergantian hari.

Dalam unggahannya, Atta Halilintar menunjukkan gambar tangkap layar sembilan kanal YouTube dengan jumlah subscriber terbanyak di Indonesia.

Di antaranya adalah kanal Atta Halilintar, Ricis Official, Calon Sarjana, Raditya Dika, GEN HALILINTAR, Indosiar, The Shiny Peanut, Jess No Limit, serta YtCrash.

"5000 lagi....Alhamdulillah Kokoh di Nomor 1 dan akan membuat sejarah 9 Juta Pertama YouTuber Asia Tenggara... #10JutaSemakinDekat #DiamondPlayButton," tulis Atta Halilintar.

Atta Halilintar menunjukkan gambar tangkap layar sembilan kanal YouTube dengan jumlah subscriber terbanyak di Indonesia. Di antaranya adalah kanal Atta Halilintar, Ricis Official, Calon Sarjana, Raditya Dika, GEN HALILINTAR, Indosiar, The Shiny Peanut, Jess No Limit, serta YtCrash. (Instagram/@attahalilintar)

Meski dalam unggahan itu jumlah subscriber Atta Halilintar belum genap angka 9 juta, namun saat tengah malam di hari Minggu (20/1/2019) akhirnya Atta berhasil meraih 9 juta subscriber.

Kabar itu ia unggah melalui feed Instagramnya dengan mengunggah gambar laptop dengan layar menyala menunjukkan angka 9,000,000 di kanal YouTube Atta Halilintar.

Dalam caption unggahan itu, Atta Halilintar mengucapkan rasa syukurnya lantaran hari ini adalah hari yang bersejarah baginya dengan meraih 9 juta subscriber pertama di Asia Tenggara.

Atta Halilintar juga menyebut tentang unggahan '10 Years Challenge' yang menunjukkan hidupnya yang masih sulit saat masih remaja.