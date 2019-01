Marion Jola dan Julian Jacob Unggah Foto Mesra, Boy William Penasaran dan Berikan Pertanyaan Ini

Momen kemesraan bareng Julian Jacob dibagikan Marion Jola di media sosial Instagram. Marion Jola dan Julian Jacob tampak saling bertatapan.

TRIBUN-MEDAN.com - Marion Jola memamerkan kemesraannya bareng Julian Jacob.

Momen kemesraan bareng Julian Jacob itu dibagikan Marion Jola di media sosial Instagram-nya, pada Sabtu (19/1/2019).

Marion Jola dan Julian Jacob tampak saling bertatapan.

Julian Jacob merangkul mesra sambil memegang dagu Marion Jola.

Pada caption Marion Jola menuliskan kalimat romantis.

Ia bahkan memiliki panggilan khusus untuk kekasihnya itu.

"Hello from us, Vanilla and Chocolate ice cream," tulis Marion Jola.

Pantauan TribunJakarta.com unggahan Marion Jola itu sudah dikomentari lebih dari 3.000 netizen.

Para selebritas ternama juga turut menanggapi momen kemesraan Marion Jola bareng Julian Jacob itu.

Pembawa acara Boy William, bahkan nampak kaget melihat hal tersebut.