Sering Dipermalukan, Ini Cara Tika Panggabean Hadapi 'Body Shaming'

Tika Panggabean, salah seorang personel Project Pop, ditemui usai jumpa pers Konser Love Festival Vol.3 Love is Live, 9 Concerts in 1 Night di CGV Grand Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA -- Personel grup vokal Project Pop Tika Panggabean (48) mengaku sering mengalami body shaming, bahkam sampai sekarang.

Hal itu disampaikan oleh Tika ketika ditemui sesudah jumpa pers Konser Love Festival Vol.3 Love is Live, 9 Concerts in 1 Night, di CGV Grand Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

"Dari kecil aku udah sering dikatain gajah bengkak, Miss Piggy, tapi enggak apa-apa, Miss Piggy cantik. Sampai sekarang pun saya sering dapat komentar gitu," tuturnya.

Tika Panggabean bercerita bahwa biasanya ia langsung menegur orang-orang lain yang melakukan body shaming terhadapnya dengan nada bercanda.

"Tapi, saya pikir, kalau saya bisa menegur, saya akan menegur. Misalnya, ketemu orang, 'Mbak gendut banget,' biasanya saya balas, 'Eh Bu, Ibu jelek banget,'" tuturnya pula.

"Jadi, ya, habis apa gitu, kesannya bercanda. Tapi, maksud saya gini, saya bukan mau ngebalas, tapi life must go on, dia siapa," lanjutnya.

Tika Panggabean akan memberi teguran rada keras apabila orang yang ia kenal yang melakukan body shaming.

"Apalagi orang yang tidak saya kenal, ketika mereka melakukan body shaming ke saya. So, I have to move on. Saya hanya berpikir seperti itu aja," ucapnya.

"Kalau saya udah kenal atau saya lagi kesel, pasti saya tegur juga, 'Bayangkan kalau keluarga kamu yang digituin'," imbuhnya.

Tika mengaku lebih fokus pada kesehatannya ketimbang hanya menurunkan berat badan.