Viral dan Kecantikannya Terkenal di Jepang, Ternyata Model Rupawan Ini Bukanlah Manusia

Seorang model wanita saat ini tengah viral di Jepang. Hal ini dikarenakan kecantikannya yang mampu membuat yang melihatnya terpesona.

TRIBUN-MEDAN.com - Imma adalah model wanita yang sedang viral di Jepang karena kecantikannya membuat banyak warganet kagum.

Namun tahukah kamu jika Imma sebenarnya bukanlah manusia.

Dilansir TribunTravel.com dari laman soranews24.com, Imma sebenarnya model virtual CG.

Keunikan pada Imma terletak pada lokasi di mana dia mengambil gambar.

Jika biasanya model virtual CG mengambil gambar di studio, Imma memilih berfoto di jalanan.

Imma bahkan punya perusahaan yang mewakilinya, ModelingCafe , yang kantornya terletak di antara butik-butik lingkungan Daikanyama yang modis di Tokyo.

Anehnya saat melihat situs web ModelingCafe, kamu tak akan menemukan perusahaan pakaian atau aksesoris sebagai pendukungnya,

Web ModelingCafe justru banyak bekerja sama dengan perusahaan film, sebut saja Final Fantasy XV Kingsglaive dan Shin Godzilla , serta permainan video The Legend of Zelda: Breath of the Wild .

Dibanding model CG yang pernah muncul sebelumnya, sosok Imma bisa dikatakan lebih sempurna.

Mulai dari rambut, make up sampai fashion yang digunakan.

Sosok Imma hampir tak bisa dibedakan dari orang yang sebenarnya.

So, bagaimana menurutmu?

Apakah kamu tertarik dengan penampilan Imma?

