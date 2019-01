Ariel Tatum Akhirnya Rilis Lagu Baru, Penampilannya di Video Klip Jadi Pembahasan

Lama vakum sebagai penyanyi, kini Ariel kembali muncul dengan merilis lagu baru. Video musiknya pun ditanggapi beragam oleh para warganet.

TRIBUN-MEDAN.com - Ariel Tatum (22) kini bisa dibilang mulai jarang membintangi sinetron maupun FTV.

Tak heran jika dara kelahiran Jakarta, 8 November 1996 silam ini dirindukan penggemarnya.

Meski intensitas kemunculannya di layar kaca berkurang, namun para penggemar Ariel Tatum tetap setia.

Hal itu dibuktikan dari followers Ariel di Instagram mencapai 6,4 juta orang.

Dan setiap ia mengunggah postingan terbaru, ribuan komentar bisa muncul di kolom komentar.

Seperti saat Ariel mengumumkan rilis lagu barunya berjudul "Sampai Mati".

"Untuk yang pernah menjadi yang paling mendekati sempurna."

"Sampai Mati is out now exclusively on YouTube only."

"Link in my bio." tulis Ariel mempromosikan lagu dan video klip barunya.

Mantan kekasih Ryuji Utomo ini merilis singel terbarunya pada Sabtu lalu 19 Januari 2019.