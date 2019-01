Kirim 11 Atlet Ikut Porprovsu 2019, Pengcab Pertina Medan Target Juara Umum Cabor Tinju

Laporan Wartawan Tribun Medan, Chandra Simarmata

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Persatuan Tinju Amatir Kota Medan (Pertina Medan) akan mengirimkan sebanyak 11 atletnya pada Perhelatan Pekan olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) yang akan digelar bulan Juni mendatang.

Ketua Pengurus Cabang (Pengcab) Pertina Medan Sabam Parulian Manalu mengatakan dari 11 atlet yang akan dikirimkan itu, pihaknya menargetkan mampu meraih juara umum di cabang olahraga (cabor) tinju.

"Yang sudah terjadwal itu kita mengikuti Porprovsu. Atlet Medan yang lulus Porprovsu itu sebelas. Yang pasti satu kelas satu orang (by name by class). Kalau kita tetap target kita itu juara umum, mengingat pada Kejurda sebelumnya yang kita laksanakan di bulan 10 kemarin kita juga juara umum," ujarnya keiss Tribun Medan, Selasa (22/1/2019).

Sabam Manalu menjelaskan, untuk mampu meraih juara umum pada Porprovsu mendatang, pihaknya menargetkan minimal atlet mereka akan mampu menyumbang 6 medali emas bagi Medan.

Dengan minimal Raihan 6 medali emas terebut, maka Medan otomatis akan berpeluang besar keluar sebagai juara umum untuk cabang olahraga (cabor) tinju.

"Target medali kalau kita mungkin ada 14 kelas yang dipertandingkan, kita menargetkan itu ada enam minimum kita mendapatkan medali emas. Atlet yang kita andalkan diantaranya termasuk Rico Lubis, dan dari anak didiknya the Leon itu Tegar Sihite. Pasti kita optimis karena kemarin kita dari 19 kelas di Kejurda tahun lalu, kita bisa menguasai 11 emas," ungkapnya.

Sementara itu, untuk persiapan menuju Porprovsu, pihaknya akan lebih dulu menggelar latihan rutin bagi para atlet tinju Medan. Latihan rutin tersebut rencananya akan dilakukan mulai bulan Maret mendatang untuk lebih mematangkan kemampuan dan mental para atlet.

"Kita latih nanti mereka ini (atlet) mulai bulan tiga. Kita pusatkan latihan untuk menghadapi Porprovsu bulan 6. Kita siapkan mereka. Nanti kita rencananya mau rapat dulu dengan pengurus sasana apakah pelatihannya akan dipusatkan di pusdiklat Pertina Medan di Martubung, dan atau nanti masing-masing di sasananya," terangnya.

Lebih lanjut, kata Sabam, ajang Porprovsu 2019 merupakan event yang penting bagi Pertina Medan. Selain sebagai ajang menguji hasil latihan, Porprovsu juga sekaligus jadi seleksi mengikuti Kejurwil PraPON di Bengkulu untuk wilayah barat atau Sumatera.

"Jadi siapapun yang lolos dari Porprovsu nanti akan diberangkatkan. Dan pertandingan di Porprovsu ini sangat penting bagi mereka (atlet) karena ini menjadi batu lompatan mereka untuk mencapai PON dan pertandingan-pertandingan internasional lainnya," terangnya.

Karena itu, pengurus Pertina Medan mengharapkan atletnya akan mampu memberikan hasil yang terbaik pada Porprovsu mendatang.

"Kalau Medan bisa juara umum, kita harapkan atlet-atlet Medan juga bisa lolos Kejurwil PraPON, dan ada atlet-atlet Medan yang bisa lolos mengikuti PON 2020 di Papua," pungkas Sabam Manalu.

