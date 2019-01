Menilik Foto-foto Rupawannya Julian Jacob, Pria yang Dikabarkan Dekat dengan Marion Jola

Baik Marion maupun Julian sama-sama memposting foto mereka di Instagram. Di foto yang pertama tampak Julian Jacob merangkul pundak Marion Jola.

TRIBUN-MEDAN.com - Marion Jola dikabarkan telah berpacaran dengan Julian Jacob.

Kabar ini beredar setelah Marion Jola mengunggah foto berdua dengan Julian Jacob.

Seperti Marion Jola, Julian Jacob juga mengunggah fotonya dengan jebolan "Indonesian Idol" itu.

Baik Marion maupun Julian sama-sama memposting foto mereka di Instagram pada Minggu (20/1/2019) lalu.

Di foto yang pertama tampak Julian Jacob merangkul pundak Marion Jola.

Julian Jacob juga memegang dagu Marion Jola sambil menatapnya dengan lembut.

"Hello from us, Vanilla and Chocolate ice cream," tulis Marion Jola dalam caption.

Sedangkan, di foto yang diunggah Julian Jacob, ia tampak mencubit pipi Marion Jola.

"Pipi nih ?" tulisnya singkat dalam caption.

Nah, sebenarnya siapa sih Julian Jacob? Udah pada tahu belum?