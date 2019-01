Planters Archery Club Medan Siapkan 'Robinhood' untuk PON 2024

Laporan Wartawan Tribun Medan, Victory Arrival Hutauruk

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Klub Panahan Planters Archery Club Medan target kirimkan atlet menuju PON 2024 dimana Sumut menjadi tuan rumah.

Pelatih kepala, Herman Juli Prasetyo mengungkapkan bahwa banyaknya sumberdaya pemanah muda yang dimiliki coach bisa menjadi kekuatan 5 tahun mendatang.

"Insyaallah dengan banyak atlet mengikuti berbagai turnamen akan menambah pengalaman. Apalagi pada tahun 2024 Sumut-Aceh menjadi tuan rumah PON, sehingga nanti dari klub panahan Planters Archery akan muncul 'Robinhood' untuk memperkuat kontingen Sumut," katanya kepada Tribun, Selasa (22/1/2019) di Jl. Pancing LPP Kampus, Medan.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini klubnya telah mendidik puluhan anak secara profesional untuk menjadi atlet yang berprestasi.

"Wahana klub kita memang dibuat agar dapat memfasilitasi para atlet untuk dapat mengenal dan berlatih olahraga panahan. Ini sarana untuk kaderisasi yang mengarahkan ke pelatihan memanah yang lebih baik yaitu tingkat provinsi maupun nasional. Jadi kita juga sudah bekerjasama dengan Perpani baik pengprov maupun pengkot," terangnya.

Bahkan, awal bulan januari 2019 lalu, Planters Archery Club berhasil keluar sebagai juara umum Competition Archery di Tebingtinggi. Dimana mereka berhasil menorehkan 4 emas, 4 perak dan 1 perunggu.

"Bahkan dua pemanah kita berhasil dinobatkan sebagai best of the best mereka adalah Fauzan dan Aoryn," cetusnya.

Herman menjelaskan gelaran ini diraih sesuai dengan target pelatih dan atlet sebelum pertandingan. Dengan menandakan perbaikan prestasi dari kejuaraan sebelumnya yang menempati posisi kedua.

"Bagi atlet saya ingatkan terus jangan cepat berbangga diri, tapi tetap menjadi bahan evaluasi untuk mematangkan persiapan menghadapi kejuaraan berikutnya. Karena memang kedepan kita masih banyak target yang harus dicapai," tegasnya.

Sementara, Ketua Kontingen

Planters Archery Club Medan, Syaidir Sinurat menjelaskan saat ini olahraga panahan mulai diminati dan menjadi olahraga yang menarik bagi masyarakat Sumut.

“Kalau dilihat ini, maka panahan merupakan salah satu olahraga bergengsi. Pasalnya peserta datang dari jauh-jauh dan semangat untuk menunjukan aktualisasi diri, jadi posisi juara jauh lebih membanggakan daripada sekedar hadiah yang diperebutkan," tutupnya.

Para atlet yang berhasil meraih medali di Competition Archery di Tebingtinggi. Peraih medali emas oleh Fauzan 2 emas (kategori U-13 putra dan kategori U-15 putra), Aoryn (kategori U-9 putri) dan Sabrina (kategori U-12 putri).

Medali perak disumbangkan Sabrina (kategori U-15 putri), Dicky (kategori U-15 putra), Roffi (kategori U-9 putra), dan Shasa (kategori U-12 putri). Sedangkan perunggu ditorehkan oleh Hafiz (kategori U-9 putra).

(cr10/tribunmedan.com)