Romantis dan Penuh Haru, Kevin Aprilio Lamar Sang Kekasih di Tengah Hamparan Salju

Kevin Aprilio melamar Vicy Melanie di tengah hamparan salju yang diketahui berlokasi di Korea.

TRIBUN-MEDAN.com - Musisi Kevin Aprilio melamar Vicy Melanie yang telah tiga tahun dipacarinya.

Video momen lamaran tersebut kemudian diunggah Kevin melalui channel YouTube-nya, Kevin Aprilio pada Minggu (20/1/2019).

Dalam video tersebut, Kevin tampak berlutut kemudian menyodorkan sebuah kotak beludru berwarna merah kepada Vicy.

"Vicy Melanie, aku cinta banget sama kamu. Tiga tahun aku hidup dengan bahagia banget. Aku happy banget sama kamu. Dan aku enggak pengen hidup sama orang lain selain kamu. Will you marry me? I love you so much," ucap Kevin.

Vicy yang mendengar hal tersebut kemudian mulai menangis dan mengusap air mata.

"Yes," jawabnya sambil mengangguk.

Mendapat jawaban yang memuaskan, Kevin kemudian memakaikan cincin ke jari manis Vicy.

Setelah cincin tersebut terpasang, Kevin langsung memeluk Vicy.

"Makasih semuanya. She said yes, alhamdulillah," ujar Kevin kepada seluruh temannya yang hadir kala itu.