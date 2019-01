Siswa SMP YPSA Terbitkan Buku Kumpulan Cerpen Golden Generation Creation

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sebanyak 38 siswa-siswi SMP YPSA menerbitkan Buku Kumpulan Cerpen "Golden Generation Creation" yang berisi tentang karangan-karangan cerita pendek yang dibimbing langsung oleh guru Bahasa Indonesia sekaligus sebagai editor Nova Handayani.

Hal ini tampak saat Pembina YPSA Buya H Sofyan Raz dan Sekretaris Umum YPSA Hj Rizki Fadilah Raz menerima kunjungan para pengarang belia siswa-siswi kelas VII SMP YPSA di ruang meeting room gedung International YPSA, Senin (21/1/19).

Kepala SMP YPSA Irsal Efendi mengatakan Buku cerpen fantasi dengan judul Golden Generation Creation ini merupakan hasil kreativitas siswa kelas VII dalam pembelajaran Bahasa Indonesia.

"Buku ini menjadi karya nyata dari kreativitas siswa dalam menuangkan segala imajinasi dan seni yang dimilikinya. Buku ini tersusun dari judul-judul menarik untuk dibaca. Rangkaian kata dalam buku dan susunan tulisan imajinasi dari siswa menunjukkan tingkat kreativitas mereka yang tinggi," ujarnya.

Menurut editor Nova Handayani bahwa siswa-siswi ini mengumpul cerpen dimulai sejak bulan September 2018.

"Buku ini diterbitkan oleh Penerbit Obelia. Produksi pertama baru 50 buku dan cetakan keduanya 30 buku. Buku ini Sudah kita pasarkan secara online melalui instagram dan facebook. Produksi kedua kami akan dibuat insya allah bulan 3 dengan cerita fabel," jelasnya.

Tujuan utama dalam pembuatan buku ini adalah untuk mengembangkan bakat siswa-siswi SMP YPSA dalam menciptakan karya cerpen fantasi.

"Selain itu, buku ini juga bertujuan untuk menginspirasi siswa lain untuk bisa lebih mencintai kegiatan membaca dan menulis", tambah alumni Universitas Negeri Medan ini.

Buku ini menjadi produk pertama dalam mata pelajaran Bahasa Indonesiakelas VII SMP YPSA. Melalui diskusi-diskusi yang telah dilakukan sepanjang pembelajaran, diketahui bahwa siswa-siswi ini memiliki bakat dan minat serta antusiasme yang tinggi pada penulisansebuah cerpen fantasi.

Buya Sofyan Raz mengaku dan merasa bangga kepada siswa-siswi SMP ini. "Saya sangat bangga atas usaha dan kemauan belajar kalian. Semoga produksi buku ini tidak berhenti sampai disini saja. Kedepan kalian harus memiliki dan menerbitkan buku sebanyak-banyaknya. YPSA selalu mendukung kalian," ujarnya.

Senada dengan Buya, Miss Rizki Fadilah Raz juga ungkapkan kebahagiaannya. "Saya kaget atas penerbitan buku ini dan sangat mengapresiasi usaha yang kalian lakukan. Tapi kalian jangan berbangga dulu, karena ini merupakan proses panjang yang akan terus kalian lalui. Semoga ini menjadi motivasi anak-anak Indonesia khususnya anaka-anak milenial zaman sekarang. Jangan berpuas hati dan teruslah berkarya. Saya ucapkan selamat buat kalian," ungkapnya.

Adapun judul judul cerpen dalam buku siswa SMP ini antara lain, Pintu Teleportasi karya Neiza Qudsia Varsha, Putri dan Ratu Jahat karya Cut Syakirah Rahmah, Kampung Hitam karya M. Mahatir Gibran, Jam tangan karya OK Muhammad Fadlan, Planet Sanmico dan Mico karya Karina Hasibuan, Turunnya Bidadari karya Aisyah Nurul Adzkia, Superpowers? karya Chelsia, Petualangan karya Gadisha, Pertarungan element karya Hasanal Bulqiah, Sea of the Kings karya M. Fatih Al Silmi, Europe Games 2021, Rumah Sakit Misterius karya Anisa Nadira Tanjung, dan masih banyak cerita lainnya. (*)