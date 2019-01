Raffi Ahmad Sebut Sule Artis Termahal, Sekali Main FTV Dibayar Rp 70 Juta

TRIBUN-MEDAN.com - Pembawa acara yang juga suami Nagita Slavina, Raffi Ahmad tampak tengah bernostalgia dengan komedian Sutisna alias Sule.

Hal tersebut bermula ketika Sule tengah menjadi bintang tamu dalam program terbaru kanal YouTube Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rans Entertaiment yang bertajuk InspiRansi.

Raffi Ahmad mengatakan bahwa Sule adalah satu di antara tokoh yang begitu menginspirasi banyak orang.

Lantaran, menurut Raffi AHhmad, Sule memulai hidupnya dari nol.

"Jadi saya juga mencari sosok sosok yang from zero to hero," ujar Raffi Ahmad dikutip TribunJakarta.com dari kanal YouTUbe Rans Entertaiment, Rabu (23/1/2019).

"Ini saya kenal Kang Sule, dulu saya sama almarhum Olga mah sudah ngetop di Dahsyat dulu," sambung suami Nagita Slavina itu.

"Kang Sule udah ngetop juga sudah lama juga, tapi belum sengetop ini. Masih kurus dulu," tambah dia.

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina (Instagram @raffiahmadnagita1717)

Ayah dari Rizky Febian itupun membenarkan ungkapan Raffi Ahmad.

"Iya benar," sambar Sule.

"Masih minta-minta program sama Raffi," lanjut dia.

Lantas, Raffi Ahmad pun terkenang dengan kebersamaannya di masa lampau dengan Sule.