Diduga Mabuk, Wanita Ini Mengamuk dan Berkata Kasar saat Dilarang Masuk ke Pesawat

TRIBUN-MEDAN.com - Penumpang maskapai JetBlue mengamuk dengan berteriak keras kepada seorang staf maskapai di Bandara Internasional Fort Lauderdale, AS, Minggu (6/1/2019).

Wanita itu diidentifikasi oleh Broward County Sheriff's Office sebagai Sabrina Thomas yang berusia 26 tahun, dari San Marcos, California.

Dia dijadwalkan naik pesawat JetBlue pada Minggu, tetapi ia mengomel pada staf.

Video Sabrina saat mengamuk menunjukkan ia berteriak sambil mengangkat tubuhnya, sehingga setengah dari tubuhnya berada di atas meja.

Dalam video berdurasi 40 detik yang dibagikan oleh pengguna Instagram Dre London itu, terlihat juga staf maskapai yang diamuk oleh Sabrina.

Sabrina berteriak sangat keras sehingga tidak semua yang dia katakan terdengar jelas.

Satu hal yang terdengar, ia menuduh staf maskapai itu sebagai "pemerkosa" saat ia melampiaskan amarahnya.

(Instagram/Dre London via express.co.uk)

"Get me out of here! Get me out of this sick f***ing place! Get me out of here! Get me out of here! I have a f***ing gun on me because I'm homeless.

(Keluarkan saya dari sini! Bawa saya keluar dari tempat ini! Keluarkan saya dari sini! Keluarkan saya dari sini! Saya punya senjata api pada saya karena saya tunawisma)," teriaknya.

Sesaat setelah berteriak, perempuan itu pergi dengan membawa tasnya.