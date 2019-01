Jelang Akhir Masa Jabatan sebagai Bupati Langkat, Ngogesa Lantik 55 Pejabat

TRIBUN-MEDAN.com, STABAT - Jelang masa-masa akhir jabatannya, Bupati Langkat Ngogesa Sitepu melantik dan mengambilan sumpah janji jabatan 55 orang Pegawai Negri Sipil (PNS).

Pejabat yang dilantik dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), jabatan Administrator (Eselon III) dan jabatan Pengawas (Eselon IV) di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Stabat, Jumat (25/1/2019).

Pelantikan ini diketahui sesuai keputusan Bupati Langkat No: 824- 47/K/2019 tentang pemberentian dan pengangkatan PNS dalam jabatan Eselon II, Eselon III dan IV di lingkungan Pemkab Langkat.

Bupati Langkat dalam sambutan dan arahannya meminta agar para pejabat Eselon yang dilantik, senantiasa menjaga dan memperhatikan integritas, loyalitas, disiplin dan komitmen terhadap tugas dan taggung jawab.

"Para pejabat baru juga diharapkan bersifat sensitif dan responsive terhadap tantangan dan permasalahan baru yang timbul, baik di dalam mau pun di luar organisasi," katanya.

Para pejabat Eselon di jajaran Pemkab Langkat, juga agar mempunyai wawasan jauh ke depan, serta mampu melakukan terobosan yang positif, melalui pemikiran yang kreatif, inovatif dan sistematik untuk kepentingan organisasi pemerintahan, agar semakin maju.

"Pejabat yang baru harus memiliki kemampuan mengombinasikan berbagai sumber, guna memanfaatkan sumber daya secara optimal sehingga dapat menghasilkan produktivitas kerja secara maksimal," katanya.

Selanjutnya Bupati memaparkan, bahwa pelantikan ini berdasarkan UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, serta sesuai persetujuan kementrian dalam negri RI No: 820/9517/OTDA tanggal 4 Desember 2018 dan No : 821/10951/SJ tanggal 7 Desember 2018 perihal persetujuan mutasi pejabat pengawas di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Langkat.

Beberapa pejabat Eselon yang dilantik, di antaranya, Musti SE MSi (Eselon II.b) menduduki jabatan baru sebagai Asisten Administrasi Umum Setdakab Langkat, sebelumnya menjabat Kepala BKD Langkat. Muhammad Ansyari MKes (Eselon III.a) menduduki jabatan baru sebagai Sekdis Kesehatan Langkat, sebelumnya menjabat Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Langkat.

Khairuddin H S.Sos (Eselon III.a) menduduki jabatan baru sebagai Sekdis Ketenagakerjaan Langkat, sebelumnya menjabat Kabid Pemberdayaan Perekonomian Desa DPMD Langkat, David Helgo Pardede S.IP M.SP (Eselon III.a) menduduki jabatan baru sebagai Camat Kutambaru Kabupaten Langkat, sebelumnya menjabat sebagai Sekcam Bahorok Kab Langkat.

Imanta SE (III.a) menduduki jabatan baru sebagai Camat Kuala Kabupaten Langkat, sebelumnya menjabat sebagai Camat Kutambaru Kabupaten Langkat.

Turut hadir Sekdakab Langkat dr H Indra Salahudin, Bupati Langkat terpilih Terbit Rencana PA, Ketua DPRD Langkat, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Inspektur dan Sekretaris DPRD Langkat, para pimpinan OPD di jajaran Pemkab Langkat, para kepala bagian Setdakab Langkat, para Camat se Langkat.

