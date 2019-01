Momo Geisha Kembali Adakan Sesi Foto Maternity, Dipuji Cantik Seperti Seorang Ratu

Momo Geisha tampak anggun dengan gaun panjang sabrinanya. Tampilan Momo pun tambah mewah dan elegan bak ratu dengan mahkota yang bertengger di kepala.

TRIBUN-MEDAN.com - Setelah sempat lakukan foto kehamilan dengan nuansa warna violet, Momo Geisha kembali berfoto dengan tema yang berbeda.

Kali ini, Momo Geisha tampil mewah dan elegan bak ratu.

Gimana nih kira-kira gayanya?

Momo Geisha tampak anggun dengan gaun panjang sabrinanya.

Tampilan Momo pun tambah mewah dan elegan bak ratu dengan mahkota yang bertengger di kepala.

Dengan gaya anggun, Momo tampak memegangi perutnya yang membesar.

OMO!!! My QUEEN...

You real the Queen Now for your CHILD!

(Prince or Princess) let us waiting for it! (emoji)

Maternity photoshoot for @therealmomogeisha

#lensedbyfandyfd @fandy_the @fdphotography90 @fdphotographyfamily #makeup @bubahalfian #styledbybellyiverzon @bellyiverzon #hair @yuyun_afriani #gown @imeldakartini #crown @leciel.design #decoration @whitepearldecoration #fdcelebritybeautyportrait #fdphotography #fdmaternity #fdfamily

Dengan angel foto yang lebih dekat, tampilan Momo pun makin terlihat anggun.

Gaun panjangnya tampak menjuntai bak ratu kerajaan zaman Victoria.

Momo Geisha juga mengunggah foto dirinya dalam maternity shoot yang bertema ratu yang diambil dari jarak lebih dekat.