Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie Liburan ke Swiss, Lihat Foto-foto Keseruan Keluarga Ini

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan suami istri Glenn Alinskie dan Chelsea Olivia menikmati momen liburan dibeberapa negara.

Liburan mereka kali ini tidak hanya berdua saja, namun Glenn Alinskie dan Chelsea Olivia liburan bersama buah hatinya, Nastusha Olivia Alinskie.

Kali ini Chelsea, Glenn, dan Nastusha telah sampai di Swiss, destinasi ketiga setelah Belanda dan Austria.

Selama di Swiss, mereka mengunjungi destinasi di pegunungan Zermatt.

Ketiganya berfoto dengan pemandangan gunung dan sebuah kanal kecil.

Glenn memeluk Chelsea yang berada di sampingnya.

Sementara itu, Nastusha tengah tertidur saat berada di stroller.

Lewat kolom caption unggahannya, Chelsea pun mengutarakan keinginannya untuk bisa kembali lagi ke sana suatu saat nanti.

"One day in zermatt.. we will be back here someday for ski and maybe another honeymoon, (Suatu hari di Zermatt .. suatu hari kita akan kembali ke sini untuk bermain ski dan mungkin bulan madu lagi)" tulis Chelsea.

