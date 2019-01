Dongkrang Penjualan Area Sumut, Mitsubishi Motors Gelar Auto Expo di Plaza Medan Fair

Tiga model berdiri di samping mobil Mitsubishi Xpander, untuk harga di type paling tinggi yaitu Xpander Ultimate A/T sebesar Rp 275 juta, untuk manual di Xpander Exceed M/T senilai Rp 244 juta.

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Menggaet pembeli awal Tahun, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menggelar Mitsubishi Motors Auto Expo mulai tanggal 24 hingga 27 Januari 2019 di Plaza Medan Fair, Jalan Gatot Subroto, Medan.

Marketing Komunikasi PT. Nusantara Berlian Motor Medan, Yudha Azmi Baskoro mengatakan Mitsubishi Motors Auto Expo ini bertujuan agar meningkatkan penjualan untuk area Sumut (Sumatera Utara), terutama penjualan unit Xpander dan Pajero Sport.

"Adapun kegiatan ini difokuskan untuk penjualan unit, selain itu selama acara berlangsung ada akustik band yang menghibur pada pengujung pameran," ucap

Yudha, Minggu (27/1/2019).

Yudha mengatakan kelebihan Xpander memiliki suspensi nyaman, lembut dan stabil. Tersedia 20 tempat penyimpanan serbaguna, futuristic design, aman dikendarai, irit bahan bakar, interior yang mewah, dan kabin yang senyap.

"Untuk harga di type paling tinggi yaitu Xpander Ultimate A/T sebesar Rp 275 juta, untuk manual di Xpander Exceed M/T itu Rp 244 juta. Untuk Pajero Dakar A/T sebesar Rp 557 juta dan Rp 500 dan Pajero Exceed A/T senilai Rp 505 juta," ujarnya.

Ia menjelaskan untuk promo pameran tersedia paket leasing spesial, bunga nol persen, downpayment (DP) sebesar lima persen tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pastinya.

Khususnya Xpander, DP mulai 14 jutaan tetap syarat dan ketentuan berlaku juga.

"Disini juga ada testdrive untuk Xpander Ultimate dan Xpander Exceed M/T dan Pajero Sport Dakar (4x2). Anda juga bisa kunjungin dealer kami di Jalan Gagak Hitam Ringroad No.35A, Kota Medan, sehingga teman-teman dapat merasakan kenyamanan yang diberikan oleh Mitsubishi," kata Yudha.

Menurutnya, kehadiran Mitsubishi Xpander menjawab semua kebutuhan bagi keluarga Indonesia, tidak hanya sebuah kendaraan yang mampu membawa banyak penumpang, akan tetapi small MPV ini memiliki desain yang penuh gaya, nyaman dan aman. Sehingga dapat menjadi sebuah aset kebanggan dari gaya hidup modern.

"Ada beberapa tipe Mitshubishi Xpander Ultimate yang terdiri dari tipe Sport, Exceed, GLS, dan GLX. Selain itu, tersedia pula varian transmisi matic dan manual yang bisa teman-teman pilih sesuai kebutuhan," ucapnya.

Yudha mengatakan mobil ini dapat diisi dengan tujuh penumpang. Selain itu, tersedia pilihan warna Xpander Ultimate yang beragam antara lain white, silver metalic, gray metalic, black, red, dan bronze.

"Jangan lewatkan promo sampai akhir bulan ini, karena cukup banyak promo dan paket dari leasing yang menarik. Mitsubishi yah Nusantara," ujar Yudha.

(cr13/Tribun-medan.com)