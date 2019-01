Pesta Seni Al Azhar Dimeriahkan Sheila on 7 Hingga Dihadiri 2.800 Orang Pengunjung

Sheila on 7 saat menghibur ribuan orang yang memenuhi event pegelaran pentas seni Al Azhar Ke-7, Sabtu (26/1). (

Laporan Wartawan Tribun Medan / Nanda Rizka S Nasution

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Dimeriahkan band ibukota Sheila on 7, sebanyak 2800 masyarakat dari berbagai kalangan hadir dalam malam puncak Sound of Demolition (SOD) ketujuh kali dari Pentas Seni Al Azhar Medan digelar pada Sabtu malam (26/1) di Sekolah Al Azhar Medan Jalan Pintu Air IV No 214 Kota Medan. Kepadatan bahkan sudah terlihat dari akses kemacetan menuju sekolah.

Diungkapkan oleh Sekretaris Panitia Vyola, SOD adalah judul dari pentas seni yang selalu digunakan setiap tahunnya.

"Artinya ada kebebasan dalam bermusik. Kita sebagai anak sekolah, tidak hanya belajar teori dan ilmu pasti lainnya. Kita juga punya pengalaman dari hal seperti ini," ungkapnya.

Mengundang Sheila on 7 sebagai guest star, SOD 7 kali ini juga mengundang band lokal Kota Medan seperti Shadow Play, The Sugar Cane dan Diferencia.

Sementara itu diungkapkan oleh Ketua Pembina Yayasan Al Azhar Medan Machyuzar Nasution, pentas seni ini rutin yang didakan untuk menjaring bakat seni dan bakat olahaga dari siswa yang ada di Medan dan Sumatera Utara.

"Kita adakan beberapa perlombaan seperti membaca Al Quran, tahfiz, azan. Dalam olahraga ada badminton, sepakbola, tenis meja, ada tari-tarian dan seni lainnya. Kita bercita-cita untuk mengangkat seni dan budaya Sumatera Utara ke pentas nasional bahkan internasional," katanya.

Rangkaian kegiatan pentas seni ink sudah dimulai sejak 16 Januari lalu. Tahun ini, diungkapkannya, kegiatan menjaring lebih banyak pesertanya. Ada 50 sekolah se-Sumatera Utara yang berpartisipasi.

"Insha Allah kalau ada rezeki, kita akan membuat yang lebih baik lagi lebih gencar lagi. Karena animo anak-anak berbakat cukup tinggi. Baik itu olahraga maupin keagamaan," ujarnya.

Ia berharap, para siswa ini menjadi manusia yang berakhlakul karimah, yang menjadi juara-juara dalam bidangnya masing-masing. Bisa muncul talent-talent yang benar berkualitas di tingkat nasional. Potensi ini yang akan didorong agar anak-anak Kota Medan bisa lebih banyak berkarya dan berperan di kancah nasional.