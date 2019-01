Ahmad Dhani Ditahan, Once Sudah Antisipasi Kemungkinan Terburuk Konser Reuni Dewa 19

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Vokalis Once Mekel mengatakan bahwa Dewa 19 Reunion dan promotor asal Malaysia sudah siap dengan kemungkinan terburuk bila pemain keyboard Ahmad Dhani tak bisa bergabung karena kasus hukum yang tengah dihadapinya.

Untuk diketahui Ahmad Dhani telah diputuskan terbukti bersalah atas kasus ujaran kebencian dan dijatuhi vonis 1,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (28/1/2019).

"Begini, sebenarnya kan saya dan teman-teman sudah antisipasi kemungkinan ini akan terjadi. Kami sudah tahu bahwa Dhani dalam statusnya sebagai tersangka kan," ujar Once saat dihubungi wartawan, Senin (28/1/2019).

Untuk itu Once dan rekannya dalam Dewa 19 Reunion sudah siap menghadapi apapun termasuk vonis penjara terhadap Ahmad Dhani.

"Jadi ini sudah jadi satu kemungkinan yang pahitnya sudah dibayangkan oleh kami dan oleh promotor Malaysia sebetulnya, bahwa kemungkinan ini bisa terjadi," ucap Once.

Once pun memastikan bahwa konser reuni Dewa 19 di Malaysia itu akan tetap berlangsung meski tanpa Ahmad Dhani.

"Kalau tentang tanggal 2 Februari itu tetap jadi, show must go on," kata Once.

Diberitakan, Hakim Ketua Ratmoho menjatuhkan vonis hukuman penjara selama satu tahun enam bulan kepada terdakwa Ahmad Dhani. Ratmoho juga meminta jaksa untuk segera melakukan penahanan terhadap Dhani.

Adapun tuntutan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut Dhani dihukum dua tahun penjara.

Hakim menilai Dhani melanggar Pasal 45A Ayat 2 juncto Pasal 28 Ayat 2 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP.