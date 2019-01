Foto Maia Estianty saat Muda Disebar Sepupunya, Dibilang Mirip Al Ghazali

Di hari ulang tahunnya, Maia Estianty banjir ucapan selamat dan doa menyentuh baik dari orang-orang terdekatnya maupun warganet.

TRIBUN-MEDAN.com - Maia Estianty berulang tahun tepat pada hari ini, Minggu (27/1/2019).

Seperti yang diketahui, Maia Estianty lahir di Surabaya pada tahun 1976 silam.

Di hari istimewanya ini, Maia Estianty banjir ucapan selamat dan doa menyentuh baik dari orang-orang terdekatnya maupun warganet.

Sang suami, Irwan Mussry mengunggah beberapa potret mesranya bersama Maia Estianty saat mereka sedang berlibur di Meksiko.

Dalam foto-foto tersebut, Maia Estianty dan Irwan Mussry tampak sedang berada di atas sebuah kapal.

Di salah satu foto Maia Estianty tampak merangkul mesra sang suami.

Keduanya terlihat bahagia dengan senyum mengembang di bibir masing-masing.

Pada keterangan foto, Irwan Musrry menuliskan ucapan selamat sekaligus doa untuk sang istri tercinta.

"To my dearest wife @maiaestiantyreal I'm so excited to welcome you to another year."

Irwan Musrry pun berharap agar Maia Estianty selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan.