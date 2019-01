10 Foto yang Tunjukkan Tempat Biasa Bisa Terlihat Menakjubkan dengan Cara Menjepret yang Tepat

Para fotografer menunjukkan bahwa foto-foto yang hebat tidak hanya menampilkan momen yang dijeda. Teknik memotret ini memerlukan keberuntungan, kreativitas, dan kemampuan berpikir out of the box.

TRIBUN-MEDAN.com - Trik memotret tempat biasa menjadi terlihat istimewa dalam lensa kamera.

Teknik memotret yang bagus tergantung dari cara dan pengambilan sudut yang tetap.

Teknik memotret yang baik ini dapat mengubah gambar yang bagus menjadi sesuatu yang menakjubkan.

Kali ini Tribun Travel melansir dari akun Instagram @kallelgomes, simak 10 potret tempat-tempat biasa menjadi terlihat istimewa jika diambil melalui lensa imajinasi dan kreativitas.

Berikut ini, simak koleksi potret foto yang kreatif.

1. Gabungkan foto dengan landskap asli menjadi gambar 3D

2. Berkeliling tempat untuk mencari sebuah sudut foto yang tepat

3. Jalanan tua akan membawamu dengan hasil foto yang lebih memiliki karakter