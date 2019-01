Gelar Konser Perdana di Indonesia, Girlband Korea Ini Ajukan Permintaan Melebihi Artis Amerika

TRIBUN-MEDAN.com-Girlband K-Pop MAMAMOO siap menggelar konser perdana di Indonesia, pada 23 Februari 2019 mendatang.

Girlband yang beranggotakan Solar, Moon Byul, Whee In, dan Hwa Sa ini akan menghelat konsernya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat.

Wowstar Entertainment dan Boart Indonesia selaku pihak promotor mengaku, sengaja membawa MAMAMOO ke Indonesia untuk menyajikan sesuatu yang berbeda dari konser girlband K-Pop lainnya.

"Girlband ini punya keunikan tersendiri, di mana mereka selalu berusaha membuat musik sendiri, seperti lagu, koreografi, sampai tahap produksi," ungkap Triadi Noor, selaku perwakilan pihak Boart Indonesia saat jumpa pers konser MAMAMOO di Hard Rock Cafe, kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019).

Selain itu, penampilan MAMAMOO yang sangat dinamis menjadi nilai jual tersendiri kepada para MOOMOO, sebutan penggemar MAMAMOO.

"Kayak kemarin di Thailand, mereka tampil dengan mengenakan baju tradisional sana, di Indonesia pun sekarang ada kemungkinan seperti itu," ucap Triadi.

Rencananya, MAMAMOO akan membawakan sebanyak 12 lagu milik mereka seperti, Egotistic, Wind Flower, Starry Night, dan You Are The Best.

Pihak promotor sendiri akan menyediakan sebanyak 4.000 tiket, dan mulai dijual pada 31 Januari mendatang melalui www.tiketapasaja.com.

