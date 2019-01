Gisel Mengaku Belum Ada Pria Lain yang Berani Mendekatinya

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA-Penyanyi Gisella Anastasia (28) alias Gisel mengatakan sejauh ini belum ada pria lain yang berani mendekatinya setelah ia resmi bercerai dari artis peran Gading Marten.

"Sejauh ini enggak ada yang berani kayaknya orang-orang," ucap ibu satu anak ini dalam wawancara ketika menghadiri acara media gathering Urban Quarter di Plaza Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2019).

Gisel mengatakan pula tidak mau terburu-buru mencari pendamping baru dalam hidupnya.

"Enggak tahu. Maksudnya, kayaknya sekarang ya enggak pikir ke sana (untuk cepat menikah lagi)," ujarnya.

Lantas apakah Gisel sudah mulai move on dari Gading?

"Yang bilang move on seperti apa? Kalau misalnya dibilang move on, dengan punya orang lain (kekasih baru), belum. Tapi, kalau dibilang move on dengan enggak ingat-ingat, ya sudah enggak gitu lagi. Cuma ya sebatas bisa menerima kenyataan, menurut aku ya itu move on," ujarnya pula.

Setelah resmi bercerai dari Gading Marten, Gisel mengaku tidak bisa langsung berpaling dari Gading.

Hal itu dikatakan oleh Gisel ketika ditemui sesudah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (23/1/2019).

"Nah, yang disebut move on itu gimana ya? Kan bingung ya, kalau dibilang move on itu lupa dan nyari yang lain ya, itu susah lah," tutur Gisel.

Gisella Anastasia menuturkan bahwa bukan hal mudah baginya untuk menutup semua kenangannya bersama Gading Marten setelah satu tahun berpacaran dan menikah pada 2013.

"Pasti, apa pun yang terjadi, yang namanya bareng-bareng tujuh tahun kalau ditotal sama pacaran, pasti lah orang pacaran berapa bulan aja rempong setengah mati orang putus aja bikin klarifikasi," tutur Gisel.

"Pasti lah, setiap hubungan pasti butuh waktu menerima, semua butuh waktu," lanjutnya.

Meski sejak awal sudah mantap bercerai dari Gading Marten, Gisella Anastasia perlu waktu untuk bisa kembali membuka hati.

"Bedanya, ini kan pernikahan, jadi udah dipikirin mateng banget sampai harus pisah. Kalau mateng, segala macem udah, cuma kalau ditanyain move onsegala macem ya proses," imbuhnya. (Tri Susanto Setiawan/Ira Gita Natalia Sembiring)

