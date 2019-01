Maia Estianty Sebut Irwan Mussry Suami Terbaik di Dunia, Simak Potret Liburan dan Kemesraannya

TRIBUN-MEDAN.COM - Musisi Maia Estianty merayakan hari ulang tahunnya ke-43 yang jatuh pada Minggu (27/1/2019).

Di hari spesialnya ini, Maia Estianty mendapat ucapan serta dari sang suami, Irwan Mussry.

Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, @irwanmussry, Irwan Mussry mengunggah tiga foto bersama Maia Estianty saat berada di atas kapal.

Irwan Mussry juga mengungkapkan rasa bahagia serta doanya untuk istri tercinta.

"I'm so excited to welcome you to another year. Another year to exude your grace, beauty and talent; another year of good health, an abundance of happiness and multiple folds of blessings. Happiest Birthday! begitu keterangan yang dituliskan Irwan Mussry.

Unggahan Irwan Mussry itu kemudian diunggah kembali di akun Instagram @maiaestiantyreal.

Maia menuliskan ucapan terima kasih atas doa yang diberikan suaminya.

"Thank you darling atas doa dan ucapannya.... You are the best husband in the world... Maasyaa Allah..." tulis Maia Estianty.

Beberapa waktu lalu, tepatnya pada Kamis (15/11/2018), Irwan Mussry genap berumur 56 tahun.

Maia Estianty mengunggah momen tersebut di instagram pribadinya, saat ia berfoto bersama Irwan Mussry yang tengah memegang kue dan sebuket bunga.

Maia Estianty juga memberikan ucapan manis di dalam captionnya.