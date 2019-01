VIDEO: TEKNOLOGI CANGGIH, Jual- beli Emas hanya Gunakan Mesin Menyerupai ATM

TRIBUN-MEDAN.COM - Emas semakin mejadi investasi terbaik karena pertumbuhan harga yang stabil.

Di beberapa negara seperti Uni Emirat Arab hingga Amerika Serikat, jual-beli emas sudah dilakukan oleh mesin.

Mesin tersebut tampak menyerupai ATM.

Mesin yang bernama Gold to Go ATM di Dubai, Uni Emirat Arab, memungkinkan kamu membeli koin emas 24 karat mulai dari 2,5 gram.

Mesin ini dilengkapai dengan komputer yang dirancang untuk memperbarui harga setiap 10 menit sesuai dengan fluktuasi harga emas di pasar.

Lokasi ATM emas ini berada di Burj Khalifa Observation Deck, At The Top, The Dubai Mall.

Video jual-beli emas dari mesin;

Sementara di Amerika Serikat, sudah ada mesin yang memungkinkan kamu untuk menjual emas.

Mesin ini tak hanya melayani emas batangan, emas perhiasan juga dapat dijual.