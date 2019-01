Beres-beres Rumah, Wanita Ini Tak Sengaja Donasikan Mug Berisi Uang Rp 91,5 Juta Milik Putranya

Ikuti tips beres-beres rumah, seorang ibu tak sengaja mendonasikan mug yang berisi uang puluhan juta milik anaknya.

TRIBUN-MEDAN.com - Baru-baru ini, Marie Kondo dengan bukunya Tidying Up menjadi tren dengan ide kreatifnya tentang mengatur barang-barang yang ada di rumah maupun kantor agar terlihat rapi.

Namun, seorang ibu di Amerika Serikat yang berupaya mengikuti tips beberes ala Marie Kondo harus menghadapi hal tak terduga.

Dikutip TribunTravel.com dari laman This is Insider, Lindsay Preiss secara tidak sengaja malah 'mendonasikan' sebuah mug berisi uang tunai senilai 6.500 dolar AS atau sekitar Rp 91,5 juta kepada toko Goodwill.

Rupanya mug tersebut milik anak laki-lakinya, Devon Silvey.

Devon baru saja menjual mobilnya dan menyimpan uang hasil penjualan tersebut di dalam mug di rumah orangtuanya.

Selama proses berbenah dan menata rumah, Lindsey malah mendonasikan mug tersebut ke Goodwill.

Kini, keluarga Lindsey pun meminta bantuan untuk mencari dan mendapatkan kembali mug tersebut.

Lindsey memang tidak mengetahui tentang adanya uang Devon di dalam mug.

Yang ia tahu, mug tersebut tidak 'menimbulkan kebahagiaan' (spark joy) seperti pedoman yang diberikan Marie Kondo dalam tipsnya.

"Saya merasa seperti ibu yang paling buruk di dunia," kata Lindsey kepada WSB-TV.