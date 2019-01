Buktikan Kehamilannya, Nikita Mirzani Pamer Perutnya yang Mulai Membesar saat Liburan ke Jepang

Lewat unggahan Instagramnya, Niki memamerkan foto-fotonya saat berlibur di Jepang. Ia juga memamerkan perutnya yang mulai tampak membesar.

TRIBUN-MEDAN.com - Tengah hamil, Nikita Mirzani memamerkan perut buncitnya ketika berlibur ke Jepang.

Ibu dua anak tersebut tampak berlibur di sebuah ski resort yang terletak di Gunung Fuji.

Tampak Niki berfoto dengan sahabatnya, Fitri di antara hamparan salju.

Nikita Mirzani juga membagikan fotonya dengan perut buncit (baby bump).

Foto Nikita Mirzani pamer perut buncitnya (Instagram @nikitamirzanimawardi_17)

Dalam caption, Niki mengungkapkan curahan hatinya bahwa ada sahabat yang mendukungnya saat semua orang menudingnya tak hamil.

"When the world judging that am not pregnant and the whole universe throwing shit on me. There is you my lovely sister who still believe in me and stand against them with me. And today i can show the world without lots of explanation #nikitamirzani #japan #2019 #pregnantbelly

(Ketika dunia menilaiku tidak hamil dan seluruh alam semesta melempariku kotoran. Ada kamu kakak perempuanku yang cantik yang masih percaya padaku dan melawan mereka bersamaku. Dan hari ini saya dapat menunjukkan kepada dunia tanpa banyak penjelasan)," tulis Niki dalam caption postingannya, Senin (28/1/2019).

Melihat unggahan ini netizen pun memberikan beragam komentar.

Tak jarang warganet memberikan doanya pada istri Dipo Latief ini.