DJ Katty Butterfly Unggah Video Hasil USG, Wajah Calon Bayinya Sudah Terlihat Jelas

DJ Katty Butterfly bikin unggahan tengah memeriksakan kandungan ke dokter. Terlihat kandungannya diperiksa menggunakan USG.

TRIBUN-MEDAN.com - Female Disc Jockey asal Thailand, DJ Katty Butterfly memamerkan video hasil USG kehamilannya.

Hal itu terlihat pada unggahan terbarunya, Senin (28/1/2019).

Tampak DJ Butterfly tengah memeriksakan kandungan ke dokter.

Terlihat kandungannya diperiksa menggunakan USG secara empat dimensi (4D).

Dalam video tersebut, wajah calon buah hatinya pun terlihat dengan jelas.

Wanita yang dipersunting pria asal Indonesia pada 15 Desember 2018 itu mengaku tidak sabar menunggu kehadiran sang buah hati.

Ia bahkan sudah memiliki panggilan untuk bayinya.

Si 'Little Dutdit', begitulah DJ Butterfly memanggil calon anaknya.

Ia menyebut 'Little Dutdit' adalah segalanya baginya.

"CAN'T WAIT TO SEE YOU MY LITTLE DUTDIT YOU ARE MY EVERYTHING," tulis DJ Butterfly.