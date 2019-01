Dul Jaelani Didapuk Gantikan Ahmad Dhani untuk Konser di Malaysia

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Artis musik Abdul Qodir Jaelani (18) atau Dul Jaelani mengatakan akan menggantikan ayah sekaligus rekan seprofesinya, Ahmad Dhani (46), dalam konser Dewa 19 Reunion Feat Ari Lasso & Once Mekel Live in Malaysia.

Konser itu akan diselenggarakan pada 2 Februari 2019 di Stadium Malawati, Shah Alam, Selangor.

Dul mengeluarkan pernyataannya itu pada Rabu (30/1/2019) melalui akun Instagram-nya, @duljaelani atau Sang Pemuja.

"Nuwun sewu ya Ayah @ahmaddhaniofficial permisi... Dan Makasih juga untuk Dewa 19 yang sudah mengizinkan saya untuk menggantikan posisi Ayah saya di Malaysia. Mohon bantu doa ya guys, semoga aku mampu. Amin," tulis Dul.

Dul Jaelani juga mengunggah sebuah foto dari akun Instagram band Dewa 19, @de19wa. Dalam foto yang dibikin oleh @cak_rod itu tampak Dul sedang tampil dengan menyanyi dan bermain keyboard.

Di bawah foto tersebut ada keterangan, "Baladewa Malaysia, Here It Is, ABDUL QODIR JAELANI (Dul Jaelani) on Keyboard!!!"

Pada Senin lalu (28/1/2019), oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ahmad Dhani (46) telah divonis untuk menjalani hukuman penjara satu setengah tahun dalam sebuah kasus ujaran kebencian.

Sesudah divonis, mulai Senin yang sama, artis musik tersebut telah menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Jakarta Timur.

Menjalani hukuman tersebut, Ahmad Dhani tidak akan bisa tampil dalam konser itu. Namun, pihak penyelenggara konser tersebut telah menyatakan bahwa konser itu akan tetap dilangsungkan.

"Tidak ada penundaan atau pembatalan konser seperti isu yang beredar," kata CEO Nizra Production dalam keterangan tertulisnya, melalui akun Instagram @nizraproduction yang dikutip oleh Kompas.com pada Selasa (29/1/2019).