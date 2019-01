Gisella Anastasia Jelaskan Masalah Perceraiannya kepada Gempi, Terbantu dengan Kehadiran Koneng

Gisel mengaku setelah perpisahannya dengan Gading, dirinya selalu menanyakan keadaan Gempi dan mengucapkan maaf kepada putri kecilnya tersebut.

TRIBUN-MEDAN.com - Pasca diputuskan resmi bercerai dari Gading Marten oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tugas Gisella Anastasia selanjutnya adalah memberi penjelasan kepada putri kecilnya, Gempita.

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Selasa (29/1/2019), selama memberi penjelasan kepada Gempi, Gisel sangat merasa terbantu dengan adanya babysitter Gempi, Koneng.

"Oh no. Dia selalu bilang papa dulu di Andara ke Rempoa habis itu balik Andara. Koneng juga. Untung ada Koneng, aku jadi enggak susah jelasinnya," kata Gisel.

"Tapi aku jelasin baik-baik, gimana dan aku selalu check 'Are you okay with that?' selalu check, selalu bilang sorry juga. Tapi sedikit banyak ngerti, ya proses lah," terangnya.

Meskipun sudah resmi bercerai, Gisel mengaku masih menjaga komunikasinya dengan Gading terkait urusan Gempi.

Berdasarkan keterangan Gisel, putri semata wayangnya tersebut mengaku sedih lantaran papanya sudah pergi.

"Kami kan sudah gede, baik-baik banget (komunikasinya). Malah Gempi bilang 'Aku sad, papa pergi terus'. Sad-nya karena papa pergi, bukan karena papa pindah," ujar Gisel menirukan gaya bicara Gempi.

Gisel juga mengaku akan menyimpan barang-barang milik Gading yang masih tersimpan di rumah yang dihuninya.

"Masihlah (disimpan), kan sayang. Masih terpakai, karena sudah terlalu terbiasa dipakai," terang Gisel.