Menilik Potret Kemeriahan Ulang Tahun Putri Tiri Bunga Zainal, Kareena Kaur yang ke-18

TRIBUN-MEDAN.com - Putri tiri Bunga Zainal, Kareena Kaur baru saja genap berusia 18 tahun pada Senin kemarin (28/1/2019).

Di hari ulang tahunnya, Kareena mendapat banyak ucapan dan bunga di kamarnya.

Sang Ayah, Sukhdev Singh memberikan ucapan manis untuk sang putri tercinta.

"I hope today has brought you everything you asked for,

and I hope all the next birthdays bring you joy and peace.

Happy birthday to a lovely daughter," tulis Sukhdev di keterangan fotonya bersama Kareena.

Sebagai putri dari bos rumah produksi dan putri tiri artis terkenal tanah air, sosok Kareena Kaur sejak awal kemunculannya memang menarik perhatian warganet.

Identitas putri tiri Bunga itu terungkap ke publik sejak Bunga Zainal secara terang-terangan mengungkap jika sosok suaminya adalah bos rumah produksi besar, Sukhdev Singh.

Kareena sendiri pertama kali muncul melalui Instagram sang ayah @sukhdev21apr.

Sejak itulah netter mengetahui sosok Kareena dan tak sedikit yang kaget lantaran Sukhdev ternyata punya seorang putri cantik dari istrinya yang pertama.