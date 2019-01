Bobol SD Inpres Kalang Simbara, Empat Pemuda Sidikalang Ditangkap Polisi

TRIBUN-MEDAN.com, SIDIKALANG - Petugas Satreskrim Polres Dairi tak membutuhkan waktu lama untuk menangkap empat pemuda yang merupakan sekawanan pelaku pembobolan terhadap sebuah SD Inpres di Jalan Melati Perumnas Kalang Simbara, Sidikalang, Kabupaten Dairi pada Rabu (30/1/2019).

Sebab keempatnya merupakan warga yang berdomisili di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) yaitu Firman Hamonangan Lumban Tobing (20) warga Jalan Ravelesia Blok C No 73 Perumnas Kalang Simbara, Raja Silalahi (19) warga Blok A Perumnas Kalang Simbara, Depson Kaloko (19) warga Jalan Teratai No 59 Blok A Perumnas Kalang Simbara dan RS (16) warga Jalan Bugenfil Blok D Perumnas Kalang Simbara.

Kasatreskrim Polres Dairi, AKP Jenggel Nainggolan menjelaskan beberapa jam setelah melakukan aksinya, para tersangka berhasil tertangkap berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Berdasarkan petunjuk keterangan saksi-saksi, kami pun mendatangi rumah para terduga pelaku yang berada tak jauh dari TKP untuk selanjutnya diinterogasi," kata Jenggel di Mapolres Dairi, Jalan Sisingamangaraja, Sidikalang pada Kamis (31/1/2019).

Lebih lanjut Jenggel menambahkan, setelah didatangi petugas dan terus didesak oleh petugas, para tersangka pun akhirnya mengakui telah melakukan pencurian di SD Inpres Kalang Simbara pada Rabu dini hari sekitar pukul 01.00 WIB.

Menurut keterangan para tersangka, mereka melakukan pencurian dengan cara merusak gembok pintu menggunakan satu buah kunci bewarna putih dan satu potong kawat.

"Setelah berhasil membuka paksa pintu ruangan guru di SD Kalang Simbara, para tersangka kemudian mengambil satu unit Laptop, satu unit Wide LCD Monitor, satu unit Printer dan satu unit Infokus serta satu unit CPU komputer," ungkapnya.

Pascamelakukan pencurian, seluruh barang hasil curian tersebut disimpan di sebuah rumah kosong yang berada tak jauh dari TKP dan para tersangka berencana menjualnya kepada penadah. Namun, rencana itu gagal karena keburu tertangkap oleh polisi.

"Motif mereka melakukan pencurian, karena desakan ekonomi, karena rata-rata para tersangka ini merupakan pengangguran," sebutnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka lalu dibawa ke Mapolres Dairi. Sementara, akibat melakukan pencurian dikampung sendiri, sekawan pemuda tersebut dikenakan Pasal 363 ayat 1 KUHPidana tentang pencurian dengan pemberatan.

Sementara, menurut keterangan warga Kalang Simbara, sebelum peristiwa pencurian terjadi, para tersangka sejak Selasa (29/1/2019) malam diketahui nongkrong di depan SD Inpres.

"Malam sebelum kejadian warga sudah ingati anak-anak itu supaya pergi dari sana. Tapi kayak nggak di dengar, tetap juga orang itu disitu. Ternyata memang orang itu pelakunya," kata Tono Capah.

(ind/tribun-medan.com)