Dul Jaelani Gantikan Posisi Sang Ayah dalam Konser Dewa 19 di Malaysia setelah Ahmad Dhani Ditahan

Posisi keyboardist dalam Band Dewa 19 kemudian diisi oleh putra bungsu pasangan Ahmad Dhani dan Maia Estianty, Abdul Qodir Jaelani atau yang kerap disapa dengan Dul.

TRIBUN-MEDAN.com - Musisi Ahmad Dhani resmi ditahan Senin (28/1/2019) atas kasus ujaran kebencian yang dilakukannya.

Hal tersebut menyebabkan dirinya tidak dapat tampil dalam konser Dewa 19 di Malaysia, yang diselenggarakan pada 2 Februari yang akan datang.

Namun, pihak Dewa 19 rupanya telah menemukan pengganti Dhani sebagai keyboardist dalam band tersebut.

Diketahui, posisi keyboardist dalam Band Dewa 19 kemudian diisi oleh putra bungsu pasangan Ahmad Dhani dan Maia Estianty, Abdul Qodir Jaelani atau yang kerap disapa dengan Dul.

Hal tersebut diumumkan melalui akun Instagram @de19wa yang kemudian diunggah kembali oleh akun Instagram Dul @duljaelani pada Rabu (30/1/2019).

Dalam foto yang diunggah tersebut Dul tampak memainkan keyboard.

Ia mengenakan kaus lengan panjang berwarna bau-abu yang digulung hingga siku.

Dul juga tampak menggelung rambutnya.

Melalui akun Instagram @de19wa, akun tersebut memperkenalkan Dul kepada Baladewa (sebutan untuk fans band Dewa) Malaysia sebagai keyboardist yang akan tampil dalam konser mendatang.

"Baladewa Malaysia, here it is, Abdul Qodir Jaelani (Dul Jaelani) on keyboard!" tulis keterangan dalam unggahan tersebut.