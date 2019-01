JW Marriott Medan Wujudkan Senyuman Manis Anak-anak Panti Asuhan Anak Gembira 

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Dalam tema natal #WinterCandyland tahun 2018 kemarin di JW Marriott Medan. Tim JW Marriott Medan mengusungkan sebuah inisiatif untuk berbagi kepada anak–anak panti asuhan yang membutuhkan.

Campaign tersebut adapun dinamakan #JWCandySmile bertujuan untuk berbagi senyuman manis kepada anak–anak yatim. “Selama 1 bulan lamanya sebuah backdrop diletakan di area lobby hotel selama bulan Desember untuk mengumpulkan donasi dalam campaign ini guna untuk mewujudkan kado–kado natal anak–anak Panti Asuhan Anak Gembira”.

Jauh hari pada akhir bulan November 2018 kemarin, rekan-rekan JW Marriott Medan dengan tim fotografer dari Snapd telah mengunjungi dan bermain dengan sekitar 20 orang anak–anak Panti Asuhan Anak Gembira guna untuk mencari tahu terlebih dahulu harapan dan kado Natal & Tahun Baru mereka. Ada yang meminta mainan, sepatu baru, tas sekolah baru sampai dengan baju baru.

Rekan-rekan JW Marriott Medan dengan tim fotografer dari Snapd telah mengunjungi dan bermain dengan sekitar 20 orang anak–anak Panti Asuhan Anak Gembira guna untuk mencari tahu terlebih dahulu harapan dan kado Natal & Tahun Baru mereka. (TRIBUN MEDAN/HO)

Lalu, pada tanggal 28 Januari kemarin, tim JW Marriott Medan kembali mengunjungi Panti Asuhan Anak Gembira, kali ini tim JW Marriott Medan datang untuk menepati janji mewujudkan harapan Tahun baru dari anak-anak panti tersebut yaitu dengan membawa kado–kado natal yang sudah dibelikan kepada anak–anak di sana.

Meski datang di saat hujan lebat, tim karyawan JW Marriott Medan disambut hangat oleh keluarga Panti Asuhan beserta bapak Besri Ritonga, selaku pemilik panti asuhan Anak Gembira.

Seolah–oleh sudah menunggu lama, anak–anak sangat bersemangat menyambut kedatangan tim JW Marriott Medan. Kunjungan berlangsung sangat sederhana, dari acara bincang-bincang bersama anak-anak panti asuhan dan Bpk Besri Ritonga hingga penyerahan hadiah yang langsung diberikan oleh Tim JW Marriott Medan kepada masing-masing anak Panti.

ampak senyum bahagia yang disertai penasaran yang tinggi, anak-anak tersebut menerima dan membuka hadiah yang telah di nantikan itu. masing-masing anak mendapat sebuah tas sekolah yang berisikan peralatan alat tulis menulis baru, sepatu baru dan juga pakaian baru. Ucapan terimakasih, apresiasi dan syukur juga diberikan anak-anak panti tersebut dengan menyalami dan memanjarkan sebuah lagu bersama-sama.

“Dana yang terkumpul melalui campaign ini adapun sejumlah Rp. 4,401,000 dan kami tidak sadar bahwa uang sejumlah itu bisa memberikan seyuman dan kebahagiaan yang begitu dalam kepada 20 orang anak–anak. Kami ingin mengucapkan rasa terima kasih yang banyak kepada PT Sukanda Djaya selaku distributor KInderjoy Indonesia, Snapd yang turut mendukung dan juga semua orang yang telah berpartisipasi dengan turut berdonasi di campaign #JWCandySmile ini”, ujar Herpeiriati selaku Asst. Director of Marketing Communication JW Marriott Medan.

Bukan pertama kali diadakan, kegiatan seperti ini telah menjadi salah satu nilai paling penting bagi Marriott International dalam berbisnis. Adapun dalam komitmen “Serve 360’ – Doing good in every directions, Marriott berkomitment dalam mewujudkan komunitas tempat/ area setiap Marriott hotel berbisnis menjadi tempat yang lebih baik dengan berbagi kepada sesama yang membutuhkan.