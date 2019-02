TRIBUN-MEDAN.COM - Kabar Terbaru Pasangan Artis Asmirandah dan Suaminya Jonas Rivanno, Kompak Unggah Foto Pernikahan.

Gak terasa, pernikahan yang sempat heboh dan menuai kontroversi Asmirandah (29) dan Jonas Rivanno (31), kini sudah memasuki 5 tahun

Pasangan artis, Asmirandah (29) dan Jonas Rivanno (31) sudah menikah sejak 22 Desember 2013.

Selama 5 tahun bersama, hampir tak pernah ada pertikaian di antara kedua.

Saat merayakan 5 tahun usia pernikahan, Asmirandah sempat mengunggah foto-foto pernikahannya.

"5 years of marriage, 60 months of hugs

260 weeks of laughter, 1826 days of patience,

forever and always in love with you

Happy Wedding Anniversary My Lovely @jonas.rivanno

"So they are no longer two, but one flesh.

Therefore what God has joined together, let no one separate.”,"tulis Asmirandah di keterangan fotonya.