TRIBUNWIKI: Ini Lima Restoran Korea di Kota Medan, Dijamin Halal

TRIBUN-MEDAN.com – Sejak dulu pesona negara Korea Selatan memang menarik perhatian banyak orang. Tidak hanya musik maupun dramanya saja, adat dan budayanya pun kini turut diminati banyak orang, tak terkecuali makananannya yang beragam.

Hanya sekadar melihat makanan dari layar ponsel maupun TV saja tentu tidak pas rasanya. Untuk itu tak ada salahnya kamu mengetahuinya dengan mendatangi langsung Restoran Korea.

Tak perlu jauh-jauh ke negeri gingseng, karena di Kota Medan sudah terdapat restoran ala Korea yang bisa langsung kamu kunjungi.

Berikut 5 tempat makan atau restoran Korea di Kota Medan, yang dijamin enak dan Halal.

1. Seoul Garden

Restoran ini mungkin sudah cukup terkenal bagi penikmat kuliner Kota Medan. Selain lokasinya yang sangat strategis di dua mall terkenal di Medan, harganya pun sangat ramah di kantong.

Dengan harga kisaran Rp 180 ribuan kamu bisa makan sepuasnya dengan menu All You Can Eat.

Alamat: Sun Plaza 3rd Floor, Jl. KH Zainul Arifin No 7

Telfon: +62 61 4501933

Instagram: https://www. instagram.com/ seoulgardenmedan/?hl=id