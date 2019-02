Meriahkan Imlek Parkson and Centro Department Store Hadirkan Lunar Sale Up to 50 Persen

TRIBUN-MEDAN.com-Parkson and Centro Department Store hadir dengan promo seru Lunar Sale up to 50 Persen. Hal tersebut dilakukan untuk menyambut dan memeriahkan perayaan Tahun Baru Imlek tahun ini.

Manager Costumer Service Parkson Centre Point Mall, Julia, diadakan mulai tanggal 8 Januari hingga 22 Februari, pengunjung bisa menikmati berbagai penawaran menarik lainnya untuk pembelian produk fashion terkini.

“Penawaran menarik yang termasuk potongan harga hingga 50 persen tersebut bisa didapatkan dari seluruh brand exclusive yang hanya dapat ditemukan di Parkson and Centro Department Store,” ujarnya, Sabtu (2/2/2019).

Ia menjelaskan, melengkapi kemeriahan akhir bulan, Parkson and Centro Department Store juga mengadakan program special untuk memenuhi kebutuhan fashion anda melalui program Pay Day Sale Up To 70 persen plus Up To 20 persen pada 26 Januari 2019 kemarin.

“Selain menghadirkan promo potongan harga, dapatkan kesempatan untuk mendapatkan shopping voucher total jutaan Rupiah dengan melakukan pembelanjaan minimal senilai Rp. 1 juta,” jelasnya.

Liga Inggris - Jadwal Manchester City vs Arsenal, Chelsea vs Huddersfield, Sabtu Malam & Minggu

Gaet Mantan Pemain Persib Bandung, Klub Turki Rekrut 22 Pemain dalam Tempo 120 Menit

Ronaldo Diragukan Sukses Bersama Juventus karena Baru Ciptakan Sebiji Gol dari Tiga Laga

Ia menerangkan, untuk pembelanjaan di Parkson Department Store dan minimal pembelanjaan senilai Rp 500 ribu di Centro Department Store berhak mengikuti undian Cash Grab Up To Rp 1 juta untuk 100 orang customer pertama.

“Parkson and Centro Department Store menghadirkan berbagai keuntungan berbelanja, seperti, Lucky Voucher Up To Rp 800ribu khusus bagi member Parkson Centro Card hanya dengan pembelanjaan minimal Rp 1.5 juta pada periode weekend,” terangnya.

Dua Polisi Ditangkap saat Menikmati Sabusabu, Kapolres Dairi: Tiada Maaf untuk Pengguna Narkoba

Tangkap 2 Polisi yang Sedang Nyabu, Kapolres Pastikan Tidak Ada Bantuan Hukum untuk Pemakai Narkoba

Raphael Samuel Tuntut Ayah dan Ibunya ke Pengadilan karena Melahirkannya Tanpa Persetujuannya

Ia menuturkan, Free Chinoiserie Tote Bag dengan mendaftar menjadi member Parkson Centro Card setelah melakukan pembelanjaan minimal Rp 500ribu dan dapatkan Free Chinoiserie Tote.

“Cicilan 0 persen Bank Mandiri untuk setiap transaksi minimal sebesar Rp 1 juta berlaku untuk tenor 3 bulan dan free shopping voucher Rp 50ribu bagi nasabah Kartu Kredit Bank BNI yang melakukan pembelanjaan dengan minimal transaksi Rp. 700ribu pada periode weekend,” tuturnya.

Kabur dari Polda NTB, Bandar Sabu Dorfin Felix Dibekuk di Hutan, Coba Sogok Polisi dan Bunuh Diri

Tak Sekadar Potong Rambut, J&K Berikan Pemahaman Gaya Masa Kini

Djadjang Nurdjaman Blak-blakan Bongkar Perbedaan Latihan di Spanyol dengan Indonesia

Bangun Kuil, Pengikut Sekte Ini Minta Korbankan Manusia Kepada Dewi yang Disembahnya

Ia mengungkapkan, memeriahkan di tahun baru Imlek ini, Parkson Centre Point Medan mengadakan acara Parkson Giveaway Party pada hari Minggu, tanggal 27 Januari 2019, dan menikmati berbagai promo mulai diskon mulai 70 persen, Buy One Get One Free, Special Price dari berbagai brand – brand terkemuka.

(pra/tribun-medan. com)